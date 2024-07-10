Как защититься от солнца и 40-градусной жары: в Минздраве дали действенные советы

Жаркая погода, которая прогнозируется в Украине, может вызвать солнечные ожоги, солнечные и тепловые удары. Кроме того, загар повреждает клетки кожи и связан с повышением риска базально-клеточного рака, плоскоклеточного рака и меланомы – независимо от возраста и пола

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал советы, как пережить сильную жару. Напомним: по данным Укргидрометцентра, на этой неделе температура воздуха будет достигать 37°C.

Как уберечь здоровье во время жары

Защищайте голову и наибольшую площадь кожного покрова от прямых солнечных лучей. Лучший вариант — широкополая шляпа, которая затеняет уши, затылок и лицо.

ЦОЗ советует выбирать легкую, свободную и светлую одежду, желательно с длинными рукавами, и солнцезащитные очки с защитой от UVA- и UVB-лучей.

Избегайте пребывания на солнце с 11:00 до 16:00. В это время ультрафиолетовое излучение самое агрессивное. На улице находитесь и передвигайтесь в тени, можно использовать зонтики.

За уровнем УФ индекса можно следить в интернете – чем выше этот показатель, тем больше опасность для кожи и глаз. Индекс 6 и выше считается небезопасным.

Оставлять детей и животных в машине в жару – смертельно опасно. Если на улице 30°C, то в салоне авто, припаркованного на солнце, температура достигает 40°C уже через 10 минут, а через час – 53°C.

Пейте много воды (если нет противопоказаний). Если не испытываете жажды, пейте небольшими порциями. Если у вас повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, проконсультируйтесь со своим врачом относительно количества употребления жидкостей.

Избегайте сладких напитков, кофе и алкоголя – они усиливают обезвоживание.

Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 или выше. Избегайте чрезмерных физических нагрузок на открытом воздухе в полдень. Если чувствуете слабость или головокружение, перейдите в тень, более прохладное место.

Медики советуют в жару есть "легкие" блюда: овощные супы и салаты без мяса, фрукты, йогурты, нежирное мясо. А острых специй и жирных блюд – избегать.

Помните: опасно находиться долгое время не только под прямыми солнечными лучами, но и в жарких помещениях.

Что делать, если человек получил солнечный или тепловой удар

– переместите человека в тень / прохладное место;

– снимите верхнюю одежду и увлажните кожу;

– если потерпевший может пить, дайте прохладную воду или другой напиток без алкоголя или кофеина;

– звоните по телефону 103 или 112.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в среду, 10 июля, погода в Украине будет солнечной и жаркой, лишь в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, но они не принесут желанной прохлады. По прогнозам синоптиков, столбики термометров местами будут достигать +40°C.

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