Как заставить траву расти в тени: три экспертных совета

Казалось бы, вырастить газон на приусадебном участке – задача несложная. Посеял траву – она себе и растет. На практике выходит не все так просто, и вместо яркого зеленого газона неравномерно произрастает редкая желтоватая травка.

В тенистых участках и под раскидистыми деревьями трава может и вовсе медленно расти. Эти участки противостоят условиям слабого освещения, а газон конкурирует за питательные вещества с деревьями. Опытные садоводы рассказали, как заставить траву расти в тени.

Совет 1: выберите теневыносливые семена травы

Важно знать, какие виды трав лучше выращивать в вашем регионе и климате. Если во дворе есть тенистые участки, специалисты рекомендуют посадить семена теневыносливых трав, в частности, райграс, тонкие и высокие овсяницы, зойзиграс и траву святого Августина (stenotaphrum secundatum). Эти травы выносливы к тени, засухе и низкому уровню питательных веществ.

"Лучшее время для посева – ранняя весна или поздняя осень", – подчеркнула Клер Беглин, ландшафтная дизайнер из Toolstation.

Совет 2: регулярно обрезайте ветки деревьев

Траве сложно расти под густыми раскидистыми ветвями. Можно периодически обрезать нижние ветки дерева для поднятия заросшей кроны или проредить всю крону дерева. Это увеличит количество света, попадающего на траву.

Другим фактором, затрудняющим выращивание травы под деревьями, может быть избыток листьев и мусора. Важно регулярно сгребать опавшие листья – его можно повторно использовать для компоста или мульчи.

Совет 3: регулярно поливайте и подпитывайте газон

Газоны в тени лучше подкармливать осенью, перед тем, как с деревьев начнут опадать листья. Выбирайте удобрения, богатые калием, поскольку этот элемент помогает сохранить корни здоровыми и позволяет растениям легче перенести зимнюю непогоду.

Деревья мешают дождевой воде попадать на газон, и даже если какая-нибудь влага достигнет земли, ее скорее поглотят корни дерева, а не трава. Поэтому следует позаботиться об оптимальном поливе. Лучше всего поливать газон до 10 часов утра, чтобы избежать потери воды из-за испарения.

Неплохо было бы иметь свободную от травы зону по крайней мере по периметру одного метра вокруг дерева.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно косить газон и каких ошибок следует избегать.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.