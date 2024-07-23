Какая ракета лишняя: непростая головоломка для самых внимательных
Настало время проверить внимательность и визуальные навыки восприятия. И лучше всего в этом помогут экспресс-головоломки.
В сети набирает популярность интересная задача. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какая ракета излишня.
Люди с идеальным зрением могут найти странную ракету на изображении за 5 секунд.
Визуальные тесты – это одна из форм головоломок, проверяющих критическое мышление и навыки решения проблем. В первую очередь головоломки повышают концентрацию и улучшают когнитивные навыки. Последнее, кстати, научно доказано: удалось определить, что интеллектуальные вызовы улучшают работу префронтальной коры головного мозга, что влияет, в том числе, на когнитивные навыки.
А регулярные тренировки будут держать мозг в тонусе и в далекой перспективе могут снизить риск возникновения деменции.
Самые распространенные типы головоломок включают поиск ошибки, разгадывание кода или обнаружение скрытого объекта на изображении. Это быстрая, качественная и эффективная тренировка для мозга.
Удалось ли вам быстро найти странную ракету?
Правильный ответ – ниже.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:
- пройдите непростую головоломку о кубике Рубика ;
- или попробуйте справиться еще и со сверхсложной летней головоломкой, где нужно найти шляпу;
- либо поищите на рисунке лишнего кота.
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