Какая ракета лишняя: непростая головоломка для самых внимательных

Настало время проверить внимательность и визуальные навыки восприятия. И лучше всего в этом помогут экспресс-головоломки.

В сети набирает популярность интересная задача. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какая ракета излишня.

Люди с идеальным зрением могут найти странную ракету на изображении за 5 секунд.

Визуальные тесты – это одна из форм головоломок, проверяющих критическое мышление и навыки решения проблем. В первую очередь головоломки повышают концентрацию и улучшают когнитивные навыки. Последнее, кстати, научно доказано: удалось определить, что интеллектуальные вызовы улучшают работу префронтальной коры головного мозга, что влияет, в том числе, на когнитивные навыки.

А регулярные тренировки будут держать мозг в тонусе и в далекой перспективе могут снизить риск возникновения деменции.

Самые распространенные типы головоломок включают поиск ошибки, разгадывание кода или обнаружение скрытого объекта на изображении. Это быстрая, качественная и эффективная тренировка для мозга.

Удалось ли вам быстро найти странную ракету?

Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

пройдите непростую головоломку о кубике Рубика ;

или попробуйте справиться еще и со сверхсложной летней головоломкой, где нужно найти шляпу;

либо поищите на рисунке лишнего кота.

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