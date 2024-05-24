Какие комнатные растения отпугивают мух: что посадить на кухне

Испортить летнюю идиллию может разве неприятное жужжание назойливых мух. Ученые подсчитали, что при жизни самка мухи способна отложить до 500 яиц, все из которых выживают. Эти насекомые являются переносчиками многих заболеваний – от дизентерии до тифа. В среднем на каждой мухе содержатся более 6 миллионов микробов.

Лучше предупредить проблему, чем бороться с ней. Специалисты говорят, что некоторые растения будут отпугивать мух естественным и эффективным способом.

Базилик

Базилик – не только универсальная приправа в кулинарии. Мало кто знает, что это растение обладает уникальным свойством отпугивать мух и пауков благодаря своему сильному аромату эфирных масел в составе.

Лаванда

Эфирное масло лаванды – одно из самых эффективных природных средств от жуков, мух и блох. Растение с пурпурными цветами выглядит очень эстетично. Лаванду можно посадить на подоконнике в качестве комнатного растения или украсить им грядки.

Мелисса

Цитрусовый аромат мелиссы также будет отпугивать мух. Эффективность растения объясняется высоким содержанием цитронеллы – соединения, которое присутствует в эфирном масле. Цитронелла известна тем, что отпугивает пауков, мух и комаров. Растение на подоконнике поможет защитить весь ваш дом от насекомых.

Розмарин

Розмарин – растение, которое часто недооценивают. Обычно его используют в качестве приправы к рыбе или мясу. Если человеческий нос улавливает лишь чуть ощутимый аромат розмарина, то для насекомых этот запах намного насыщеннее. Розмарин отвадит от дома мух, пауков и мошек.

Бархатцы

Бархатцы – самое эффективное растение в борьбе с насекомыми. Сильный запах отпугивает многих вредителей, включая пауков и мух. Опытные огородники советуют выращивать бархатцы вместе с шалфеем на огороде или поставить растения в теплый сезон на подоконник.

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