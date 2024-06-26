Какие ошибки в переписке с клиентами портят репутацию: примеры

Знание правил делового этикета помогает представлять свои услуги и создавать высокий имидж компании. Деловой этикет включает в себя правила ведения переговоров, речевые нюансы и нормы переписки.

В эпоху онлайн-бизнеса сформировались и основные правила деловой переписки. Сотрудники постоянно уточняют и сообщают детали, решают сопутствующие проблемы в общении с потенциальными клиентами. Лексические и грамматические ошибки могут испортить впечатление о компании. Так что OBOZ.UA рассказывает, какие ошибки в переписке с клиентами могут испортить репутацию.

Правила обращения

Традиционно корректным и вежливым является личное обращение к клиенту. "Марина, дякуємо за ваше замовлення" – именно так часто завершают беседу менеджеры компаний.

Не стоит забывать о звательном падеже, обозначающем обращение к личности:

закінчення -о у звертанні пишемо, якщо основа іменників закінчується на твердий приголосний: Марино, Олено, сестро;

закінчення -е вживаємо, якщо основа іменників закінчується на м’який приголосний, на шиплячий і на -р): Павле, Вікторе, друже;

закінчення -є пишемо після голосного й апострофа: редакціє;

закінчення -ю властиве деяким пестливим іменникам: Ганнусю, матусю.

Отмена встречи

Событие, действие документа или встреча не "відміняють", а "скасовують".

К примеру:

Начальнику відділу освіти довелося скасувати зустріч з нагоди Дня вчителя через повітряні тривоги.

Антимонопольний комітет скасував дію розпорядження.

Тендер на постачання канцелярії скасували.

Слово "відмінити" также употребляется в форме "відміняти" и в основном это относится к склонению, например, существительных или других частей речи.

О должности и обязанностях

Часто на собеседованиях можно услышать фразы типа: "Ваші задачі на цій посаді будуть такими…"

Существительное "задача" касается вопроса, часто математического, требующего определенных вычислений.

Например:

Учні на уроці розв’язували задачі про швидкість, відстань і час.

Олег не міг знайти правильну відповідь та довго ламав голову над задачею з фізики.

Говоря об объеме работы для достижения определенного результата, лучше употреблять слово "завдання".

"Компания из ста человек..."

Когда речь идет о группе работников разных статей, лучше не употреблять предложения типа: "компанія зі ста чоловік". Следует заменить последнее на "особи", "люди", "співробітники". Если коллектив полностью мужской, следует помнить об окончании: "не сто чоловік, а сто чоловіків".

Вдача і удача

Существительное "вдача" означает врожденные черты характера, нрав.

К примеру:

Марічка мала добру та лагідну вдачу.

Поэтому нельзя говорить: "Ми досягли успіху на переговорах, це велика вдача". Для описания положительного хода событий или счастливого стечения обстоятельств используют слово "удача". Или можно использовать глаголы "пощастило", "поталанило".

Верный адрес доставки

Следует различать слова "вірно" и "правильно". "Вірно" – это о преданности.

К примеру:

Солдат пообіцяв вірно служити народу України.

А если подразумевается корректность, например, указанного адреса доставки, то следует употреблять слово "правильно".

Ви вказали неправильну адресу доставки.

Форма заявки на участь у конкурсі заповнена неправильно.

Детальнее об особенностях употребления слов "правильно" и "вірно" – читайте в материале.

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