Какие растения и зачем поливают янтарной кислотой: полезная хитрость с аптечным средством

Комнатным растениям подкормки нужно даже больше, чем цветам, произрастающим в открытом грунте. Субстрат, в котором они растут, не получает питательные вещества естественным образом, поэтому приходится вносить их во время полива.

Одним из лучших удобрений для комнатного сада является янтарная кислота. OBOZ.UA поинтересовался советами опытных цветоводов, как правильно использовать ее для ухода за растениями.

Польза янтарной кислоты

Вещество может использоваться в качестве микроудобрения для достижения определенных эффектов. Например, в нем замачивают семена или черенки для лучшей всхожести и более интенсивного формирования корней. При внесении в почву янтарная кислота стимулирует рост растений и помогает им лучше восстанавливаться после болезни, повреждения или пересадки. С ее помощью можно восстановить микрофлору почвы и сделать растения более устойчивыми к условиям внешней среды. При этом важна правильная дозировка и применение препарата.

Янтарная кислота в уходе за рассадой

Чтобы ускорить прорастание семян и укрепить иммунитет молодых растений, семена замачивают в 1% растворе янтарной кислоты. Их оставляют в жидкости на ночь. Если цветок размножается клубнями, их можно опрыскать таким раствором перед высадкой.

Для более быстрого укоренения черенков, их можно после срезки на первые сутки поставить в 1% раствор средства. После этого веточку или побег переносят в воду и укореняют, как всегда

Перед переносом рассады в открытый грунт корни молодых растений можно опрыскать более концентрированным раствором – 2%. Также практикуется замачивание в нем корневой системы.

Уход за комнатными растениями с использованием янтарной кислоты

Лучше всего использовать средство для подкормки ослабленных растений, которые плохо растут и не цветут. Янтарной кислотой такие вазоны чаще всего опрыскивают. Для стимулирования формирования бутонов цветок нужно раз в 15 дней обрабатывать раствором с концентрацией 1%. Если продолжить опрыскивание после появления бутонов, цветение будет длиться дольше. В этом случае частоту обработок повышают до 10 дней.

Для быстрого восстановления больного или поврежденного растения применяют 2% раствор янтарной кислоты. Им опрыскивают надземную часть. Также можно замачивать корни цветка перед пересадкой на ночь.

Как правильно развести янтарную кислоту

Как и любое средство по уходу за комнатными растениями, янтарную кислоту нужно разводить в мягкой воде комнатной температуры. Она может быть отстоянной или профильтрованной. Возьмите стакан такой жидкости и разведите в нем 4 таблетки средства. Проследите, чтобы они растворились полностью. После этого доведите объем воды до 1 литра. Таким образом, вы получите раствор с концентрацией 1%. Чтобы получить вдвое более сильное средство, нужно будет развести 8 таблеток.

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