Какие режимы стиральной машинки самые плохие: увеличивают счета и портят одежду

Стиральная машинка – незаменимый помощник в быту. Она значительно облегчает жизнь и экономит драгоценное время.

Современные стиральные машинки имеют множество режимов стирки, что на первый взгляд, кажется полезным, но и здесь есть подводные камни. О том, какие из них могут испортить одежду и увеличить счета за электроэнергию, рассказал Interia Коbieta.

По оценкам экспертов, стиральная машина влечет до 10 процентов общих затрат на электроэнергию в домах. Кроме того, немало средств приходится тратить на стиральные средства и воду. Поэтому, чтобы оптимизировать процесс стирки, следует воздерживаться от распространенных ошибок.

Высокая температура

Многие из нас считают, что только стирка при высокой температуре может эффективно очистить ткань. Однако эксперты отмечают, что стирка при 30°C дает те же результаты, что и стирка при 40°C или 60°C, но значительно экономит деньги.

Кроме того, некоторые ткани быстрее теряют хороший внешний вид, если стирать их в горячей или теплой воде.

Деликатная стирка

Исследователи из британского университета Ньюкасла обнаружили, что программа стирки для деликатных тканей не только является одной из причин увеличения счетов, но и негативно влияет на окружающую среду.

Кроме того, что деликатная стирка требует много воды, она также способствует выделению микроволокон из одежды, особенно если она сделана из синтетических материалов.

Было подсчитано, что во время деликатной стирки от полиэфирной ткани отделилось 1,4 миллиона волокон, что примерно на 600 тысяч. больше, чем во время стирки на режиме хлопка.

Правила экономной стирки:

Стирайте вещи в холодной воде;

Используйте опцию предварительной стирки только тогда, когда одежда сильно загрязнена;

Подождите, пока соберется достаточное количество грязной одежды, прежде чем запускать стиральную машину;

Регулярно очищайте стиральную машину, чтобы продлить срок ее работы.

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