Какие церковные праздники отмечают в июне: даты по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь сместились даты церковных праздников – теперь большинство их них христианы восточного обряда отмечают на 13 дней раньше. Однако это касается не всех праздников. Троица, например, привязана к Пасхе. Зеленое воскресенье выпадает на 50-й день после Воскресения Христа.

Некоторые июльские церковные праздники теперь будем отмечать в июне. Это, в частности, касается дня Петра и Павла, дата которого сместилась с 12 июля по 29 июня. OBOZ.UA публикует даты всех церковных праздников на июнь-2024 по новому календарю.

Календарь церковных праздников на июнь-2024

1 июня – день святого мученика Юстина;

2 июня – чествование памяти святого Никифора;

3 июня – день святого мученика Лукилиана;

4 июня – день святого Митрофана, патриарха Царьградского;

5 июня – Преполовение Пятидесятницы; день святого священномученика Доротея, епископа Тирского и святого мученика Космы, пресвитера Армянского;

6 июня – чествование памяти преподобного Висариона чудотворца, преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;

7 июня – день святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;

8 июня – перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона;

9 июня – Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

10 июня – чествование памяти святого священномученика Тимотея, епископа Прусского;

11 июня – день святых апостолов Вартоломея и Варнавы;

12 июня – Пасхальное предание; день преподобного Онуфрия Великого и преподобного Петра Атонского;

13 июня – Вознесение Иисуса Христа; день святого Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской и памяти преподобного Антония Падуанского;

14 июня – чествование памяти святого пророка Елисея и святого Мефодия, патриарха Царьградского;

15 июня – день святого пророка Амоса и преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского;

16 июня – Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; день святого чудотворца Тихона Аматунтского;

17 июня – день святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, честь памяти преподобного Ипатия, игумена Руфенианского;

18 июня – день святого мученика Леонтия;

19 июня – день святого апостола Иуды, брата Господня по плоти;

20 июня – чествование памяти святого священномученика Методия, епископа Патарского;

21 июня – Воздание Вознесения, день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского;

22 июня – Суббота заупокойная; день памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;

23 июня – Сослание Святого Духа; Святая Троица (Пятидесятница); день святой мученицы Агриппины;

24 июня – Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя;

25 июня – день святой преподобномученицы Февронии;

26 июня – чествование памяти преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы;

27 июня – чествование памяти блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника;

28 июня – Перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна;

29 июня – Предание Пятидесятницы; святых верховных апостолов Петра и Павла;

30 июня – Воскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; честь памяти блаженного священномученика Василия Величковского.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории празднования Троицы и народных приметах на Зеленое воскресенье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.