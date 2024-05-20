Какие церковные праздники отмечают в июне: даты по новому календарю
После перехода на новоюлианский календарь сместились даты церковных праздников – теперь большинство их них христианы восточного обряда отмечают на 13 дней раньше. Однако это касается не всех праздников. Троица, например, привязана к Пасхе. Зеленое воскресенье выпадает на 50-й день после Воскресения Христа.
Некоторые июльские церковные праздники теперь будем отмечать в июне. Это, в частности, касается дня Петра и Павла, дата которого сместилась с 12 июля по 29 июня. OBOZ.UA публикует даты всех церковных праздников на июнь-2024 по новому календарю.
Календарь церковных праздников на июнь-2024
- 1 июня – день святого мученика Юстина;
- 2 июня – чествование памяти святого Никифора;
- 3 июня – день святого мученика Лукилиана;
- 4 июня – день святого Митрофана, патриарха Царьградского;
- 5 июня – Преполовение Пятидесятницы; день святого священномученика Доротея, епископа Тирского и святого мученика Космы, пресвитера Армянского;
- 6 июня – чествование памяти преподобного Висариона чудотворца, преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;
- 7 июня – день святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;
- 8 июня – перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона;
- 9 июня – Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
- 10 июня – чествование памяти святого священномученика Тимотея, епископа Прусского;
- 11 июня – день святых апостолов Вартоломея и Варнавы;
- 12 июня – Пасхальное предание; день преподобного Онуфрия Великого и преподобного Петра Атонского;
- 13 июня – Вознесение Иисуса Христа; день святого Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской и памяти преподобного Антония Падуанского;
- 14 июня – чествование памяти святого пророка Елисея и святого Мефодия, патриарха Царьградского;
- 15 июня – день святого пророка Амоса и преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского;
- 16 июня – Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; день святого чудотворца Тихона Аматунтского;
- 17 июня – день святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, честь памяти преподобного Ипатия, игумена Руфенианского;
- 18 июня – день святого мученика Леонтия;
- 19 июня – день святого апостола Иуды, брата Господня по плоти;
- 20 июня – чествование памяти святого священномученика Методия, епископа Патарского;
- 21 июня – Воздание Вознесения, день памяти святого мученика Юлиана Тарсийского;
- 22 июня – Суббота заупокойная; день памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
- 23 июня – Сослание Святого Духа; Святая Троица (Пятидесятница); день святой мученицы Агриппины;
- 24 июня – Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя;
- 25 июня – день святой преподобномученицы Февронии;
- 26 июня – чествование памяти преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы;
- 27 июня – чествование памяти блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника;
- 28 июня – Перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна;
- 29 июня – Предание Пятидесятницы; святых верховных апостолов Петра и Павла;
- 30 июня – Воскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; честь памяти блаженного священномученика Василия Величковского.
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