Какие украинские фильмы были строго запрещены в СССР: почему их боялись в Союзе

Современное украинское кино испытывает настоящий ренессанс. Но это не значит, что во времена СССР оно полностью исчезало – наши режиссеры, несмотря ни на что, снимали новаторские картины, достойные высоких наград на международных фестивалях.

Эти ленты нередко ложились на полку ждать лучших времен, когда требования цензоров станут мягче. "Радио Свобода" собрало список из шести лент, которые в Советском Союзе считали особенно опасными и запрещали к показу, блокируя тем самым развитие украинского кинематографа.

"Совесть" (1968)

Режиссер: Владимир Денисенко

События фильма разворачиваются в Украине во время Второй мировой войны. Немецкий комендант гибнет от рук двух местных парней. За это нацисты расстреливают половину жителей села. Остальных ждет расстрел утром, если они не согласятся сдать убийц. У людей есть несколько часов для того, чтобы решить – скрыть имена убийц и погибнуть всем, или сдать тех, кто убил их мучителя, но выжить самим.

После официального запрета единственная существующая копия пленки была похищена. Однако в 1989 году, уже перед самым распадом Союза, кто-то оставил пленку с "Совестью" под дверью фильмохранилища Государственной киностудии студии имени Довженко. Об этой детективной истории рассказал сын режиссера фильма Владимира Денисенко – Александр.

"Белые Облака" (1968)

Режиссер: Ролан Сергиенко

Главному герою приходит телеграмма с сообщением – умирает отец. Мужчина отправляется в долгий путь и при этом вспоминает времена своего детства, пришедшиеся на коллективизацию и Голодомор. Отец героя тогда выступил на стороне советов и помогал раскулачивать односельчан. На протяжении всего фильма зрителя мучает вопрос, успеет ли сын увидеть своего отца и что скажет ему после всех этих размышлений.

В прокат картина все же попала в год своего выхода, но увидеть ее смогло очень ограниченное количество зрителей. К тому же цензура удалила из "Белых облаков" немало сцен, а впоследствии она была признана "идейно ложной" и легла на полку.

"Колодец для жаждущих" (1966)

Режиссер: Юрий Ильенко

Юрий Ильенко считается рекордсменом по количеству запрещенных работ – семь его лент не были допущены к прокату. "Колодец для жаждущих" называют едва ли не лучшим из них. В фильме практически нет реплик актеров. Так без слов он рассказывает о старом Левке, который остался один – его покинули и жена, и шестеро сыновей. Мужчина ищет смерти и даже мастерит себе гроб, но жизнь его продолжается. Поэтому Левко решает заняться очисткой деревенского колодца. Он веками давал людям воду, а теперь заилился и нуждается в уходе.

Такими поэтическими образами режиссер рассказывает о жизни и смерти. Работа Ильенко по сценарию Ивана Драча настолько разозлила советскую власть, что ее постановили не просто запретить, но и уничтожить все копии. Впрочем, одну из них режиссер умудрился украсть. Так шедевр был спасен для потомков. Первый показ "Колодца для жаждущих" состоялся только в 1988 году.

"Пропала Грамота" (1972)

Режиссер: Борис Ивченко

Жанр картины можно описать как героическую комедию. Два казака Василий (Иван Миколайчук) и Андрей (Федор Стригун) отправляются за гетманской грамотой к царице и по дороге переживают кучу веселых приключений и тяжелых испытаний.

Простая, на первый взгляд, картина пережила целый ряд испытаний. Сначала ее режиссером должен был быть Виктор Гресь, но его версия свободолюбивого казака Василия не понравилась чиновникам, поэтому его заменили Борисом Ивченко. Его задачей было переработать уже практически готовую ленту – доснять новые сцены, изменить музыкальное оформление, добавить реплики и т.д. Режиссера заставили несколько раз пересобрать картину. В частности, цензоров разозлил немецкий акцент русской царицы – ее приказали переозвучить на украинском. Также из фильма убрали звуки казацкого марша в сцене прибытия героев в Петербург. Но все усилия были тщетны. Картина так и не получила разрешения на прокат. До зрителя она дошла аж через 12 лет. И все равно стала классикой, которую поклонники разобрали на цитаты.

"Та, что входит в море" (1965)

Режиссер: Леонид Осыка

Дебютную короткометражку молодой режиссер снимал без единого слова. Выразителями замысла у него служили свет, цвет, образы, ощущения, эмоции. Пересказать сюжет фильма тоже невозможно. Это опыт, который нужно просто прожить.

За такой подход работу назвали экзистенциалистской и упадочнической и запретили к прокату. Впервые увидеть ее зрители смогли только в конце 1980-х годов.

"Долгие проводы"

Режиссер: Кира Муратова

Легендарная Кира Муратова сняла пронзительную историю о матери, которая вырастила сына сама и теперь никак не может его отпустить. В отчаянии она прибегает к разным странным и бессмысленным поступкам, все больше отдаляя от себя того, кого так хотела удержать.

Когда работа над картиной, снятой на базе Одесской киностудии, была почти завершена, чиновники потребовали ее переработать. Однако режиссерка отказалась искажать фильм. За это она получила специальное постановление ЦК Компартии СССР, полностью запрещающее картину. Пленка пролежала на полке 15 лет, но актуальности не потеряла. Когда "Долгие проводы" все же вышли на экраны, то попали в список лауреатов Международного кинофестиваля в Локарно.

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