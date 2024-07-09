Какие знаки будут особенно счастливыми до конца лета: прогноз астрологов

Лето, как правило, мы воспринимаем как период счастья и оптимизма. Но для некоторых знаков зодиака он может быть особенно удачным.

Как утверждают астрологи, для них положение планеты успеха Юпитера и планеты любви и изобилия Венеры будет наиболее удачным. Вместе они принесут рожденным под этими знаками большой успех. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, попал ли ваш знак в этот благословенный список.

Близнецы

Юпитер, планета процветания, в мае начал свое годичное пребывание в вашем знаке. Это предвещает вам особенно удачное лето. Это идеальное время, чтобы поверить в себя и в то, что обстоятельства будут работать в вашу пользу. Вы почувствуете себя в синхронности со Вселенной и немалые возможности откроются вам.

Особенно благоприятным будет для вас сентябрь. С 14 числа Юпитер в вашем знаке образует благотворный тригон с Венерой. Это сочетание двух благоприятных планет в мощных секторах вашей натальной карты подарит вам тревожное чувство возможностей и взаимосвязи. Воспользуйтесь этим космическим благословением, чтобы осуществить свои мечты и амбиции. Позвольте неукротимой энергии Юпитера и обаянию Венеры провести вас через сезон, наполненный счастливыми моментами и великолепными сюрпризами.

Лев

Этим летом Меркурий пройдет по ретроградному движению через ваш знак. Однако даже это не помешает вашему хорошему настроению. Во-первых, благополучная планета Юпитер проведет все лето в вашем одиннадцатом доме, который, естественно, связан с успехом, надеждами и желаниями. Кроме того, изящная Венера будет освещать ваш знак с 11 июля по 4 августа, придавая вам особое очарование и облегчая осуществление желаемого.

Вас ждут увлекательные приключения и новые знакомства. Вы почувствуете, как синхронизируетесь со Вселенной и начнете смотреть в будущее с оптимизмом. 7 августа Солнце в вашем знаке войдет в гармоничный аспект с Юпитером, что принесет вам много благоприятных моментов. Примите этот период космической привязанности. Позвольте выравниванию небесных тел вести вас к осуществлению ваших желаний и максимальному использованию возможностей, встречающихся на вашем пути. Это лето обещает стать для вас сезоном роста, радости и процветания.

Весы

Счастливый Юпитер проводит все лето в вашем девятом доме, связанном с приключениями, исследованиями и судьбой. Это идеальное время, чтобы уверенно использовать любую возможность, которая появляется на вашем пути. Благодаря благоприятным астрологическим признакам это лето станет для вас временем оптимизма, расширения вашего кругозора и веры в то, что риск может быть полезен.

Один из самых значимых моментов наступит 14 сентября, когда Юпитер образует полезный тригон с вашим космическим управляющим Венерой. Такое расположение двух благоприятных планет в стимулирующих областях вашей натальной карты подарит вам опьяняющее чувство магии и гармонии. Даже ваши самые сокровенные желания будут сбываться довольно легко. Примите этот период. Используйте авантюрную энергию Юпитера, чтобы исследовать новые возможности, и позвольте очарованию Венеры помочь вам в достижении ваших целей. Это лето обещает стать временем роста и исполнения мечтаний.

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