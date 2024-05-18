Какие знаки зодиака чаще становятся предателями: топ-3

Не стоит судить людей по гороскопам, в конце концов измена – выбор, который делают люди независимо от знака зодиака. Однако астрологи составили рейтинг самых нестабильных в отношениях представителей зодиакального круга, которые чаще всего предают своих любимых. Они обладают врожденными чертами характера, побуждающими их к постоянным поискам приключений и новизны.

Результаты исследования показали, что Весы, Близнецы и Козероги наиболее подвержены измене в отношениях. А самыми верными партнерами оказались Овны, Раки и Тельцы.

Весы

Весами руководит Венера – планета романтики и любви. Представители этого знака постоянно стремятся находиться в центре внимания. Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что Весы перестанут флиртовать направо и налево, когда начнут стабильные отношения.

Весы – настоящие социальные бабочки, стремящиеся жить в сиянии всеобщего восторга. Обычно флирт не переходит в нечто большее, однако часто грань становится слишком тонкой, а Весы – личности эмоциональные и импульсивные, так что им бывает трудно остановиться.

Близнецы

Близнецы очень нуждаются в отношениях. Если партнер не будет уделять им достаточно внимания – Близнецы быстро найдут ему замену. Внимание, общение и взаимодействие требуются этим людям круглосуточно. Они могут быть довольно нерешительными, но им нравится иметь варианты про запас.

Если, по мнению Близнецов, у отношений еще есть шанс, они готовы до последнего оттягивать момент расставания. Однако если на их жизненном пути встретится партнер, что вызовет у них безумную страсть – Близнецы не будут сдерживаться. Близнецы, скорее всего, предадут, не задумываясь о последствиях.

Козерог

Казалось бы, Козероги – довольно стабильные в своих предпочтениях люди. Есть один нюанс – они всегда ищут идеал. Если партнер отвечает их представлениям об идеальных отношениях – отлично. Но на горизонте всегда появляется кто-то красивее, умнее, перспективнее…

Козерогам трудно сделать окончательный выбор. Они стремятся получить как можно больше. Это означает, что они ищут счастья, поддержки, стабильности и – обязательно – статуса и финансового состояния. Поскольку все это довольно трудно найти в одном партнере, Козероги не боятся рисковать ради больших перспектив.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто станет идеальной женой для мужчины каждого знака зодиака.

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