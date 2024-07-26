Каким будет последний месяц лета: гороскоп Таро для всех знаков зодиака на август 2024 года
Колода из 78 карт Таро может помочь в принятии определенных решений. Астрологи используют карты, чтобы конкретизировать прогнозы и получить важные подсказки.
Последний месяц лета будет достаточно непростым, но насыщенным временем. Некоторые знаки смогут встретить любовь всей жизни, другим придется посвятить все свободное время развитию карьеры.
Овен
Карта Таро: Паж жезлов
Придется решать много важных дел, но попробуйте не суетиться. Лишние затраты энергии пользы точно не принесут. Важно отделять главное от второстепенного и смело делегировать обязанности, чтобы быстрее достичь цели. Будут определенные споры на работе, но как известно, именно во время диспутов рождается истина.
Телец
Карта Таро: Солнце
Вам выпала отличная карта. Впереди месяц невероятных событий, перспективных предложений, интересных проектов. Благодаря харизме и обаянию вы сможете привлечь к себе влиятельных людей. Вас ждут праздники и участие в публичных мероприятиях.
Близнецы
Карта Таро: Дьявол
Этой карты не стоит пугаться. Она приносит возможности. Однако следует быть осмотрительными, обходить сомнительные авантюры и не соглашаться на проекты, которые не согласуются с вашими ценностями. Вас ждут интересные сотрудничества, которые в дальнейшем могут повлиять на ваш уровень дохода.
Рак
Карта Таро: Королева жезлов
Август принесет азарт и амбиции. Это месяц творчества, новых идей и интересных знакомств, которые могут привести к неожиданным событиям. Сейчас важно отвергнуть сомнения и прислушиваться к своему сердцу. Иначе вы так и стоять на месте, а ваши гениальные идеи начнут реализовывать конкуренты.
Лев
Карта Таро: Семь кубков
Пора проработать ваши "теневые" стороны: дисциплину, финансовый доход, дальнейшие планы. Вероятно, вы окажетесь в тупике. С определенными людьми придется проститься. Не погружайтесь в уныние, ищите мотивацию для дальнейших действий.
Дева
Карта Таро: Королева кубков
Август будет сладким и лёгким. Надо научиться проявлять свои чувства, слышать и слушать. Некоторым людям понадобится ваша помощь, так что вам придется взять на себя роль психолога. Интуиция поможет сделать верный выбор.
Весы
Карта Таро: Рыцарь мечей
Придется действовать быстро. Август – месяц, когда не стоит медлить с принятием важных решений. Старайтесь действовать спокойно, избегать суеты и хаоса. Вы всегда тщательно обдумываете ситуацию и взвешиваете все за и против. В этот месяц взвесить тоже надо, но недолго. Это отличное время посетить тренинги, начать обучение и повысить профессиональную квалификацию.
Скорпион
Карта Таро: Девятка пентаклов
Вам очень повезет. Перспективные предложения, новые знакомства и проекты выведут вашу жизнь на качественно новый уровень. Будьте активны, занимайте лидерскую позицию. В финансовых делах вероятны значительные доходы, премии и вознаграждения.
Стрелец
Карта Таро: Четверка кубков
Август станет месяцем радостных встреч, новых знакомств, романтики воздушности и приятных покупок. Лучше отказаться от завышенных требований к обстоятельствам и людям во избежание разочарований. Замечайте окружающую вас красоту и наслаждайтесь моментом.
Козерог
Карта Таро: Туз пентаклов
Впереди – стабильность, спокойствие и уют. Вы будете пожинать плоды своего труда. Именно от активных действий зависит дальнейший результат. Лучше посвятить время саморазвитию и получить новые навыки, чтобы открыть перспективные возможности.
Водолей
Карта Таро: Тройка жезлов
Выпала карта действий, активности и развития. Вас ждет подъем энергии, драйв, желание покорить недоступные вершины. Это время для творчества, любви и страсти. Новые идеи и проекты скоро принесут прибыль.
Рыбы
Карта Таро: Пятерка пентеклов
Придется сфокусироваться на вопросе финансов. Эта тема может вызвать тревогу и напряжение. Доходы будут нестабильными. Возможно, придется влезть в долги. Сейчас не время для импульсивных покупок или сомнительных инвестиций.
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