Какое эмодзи отличается от других? Головоломка для самых сообразительных

Обращали ли вы внимание на детали разных эмодзи? Между тем, это тоже способ прокачать свои умственные способности. Впрочем, начать можно с головоломки по этой теме.

Именно такую публикует сегодня OBOZ.UA. Чтобы решить ее, вам нужно будет внимательно рассмотреть эмодзи полного мешка. На первый взгляд кажется, что на картинке размещены совершенно одинаковые пиктограммы. Но на самом деле это не так.

Для того, чтобы найти единственную отличающуюся эмодзи, вам понадобится 15 секунд. Именно столько времени тратят на эту головоломку люди с натренированным навыком внимательности.

Внимательно взгляните на картинку в целом. Нередко именно такой беглый взгляд позволяет заметить даже малейшие отличия.

Если с первого раза не удалось, продолжайте внимательно рассматривать детали изображения, сканируя эмодзи одно за другим. То, которое вам нужно найти, отличается не слишком сильно, но при должном внимании вы его точно не минуете.

Обаяние этой головоломки заключается в ее простоте. Нет никаких сложных загадок, которые нужно решить, никаких хитроумных узоров, которые нужно расшифровать. Просто вы, картинка и ваше умение обращать внимание на мелочи.

Если таймер прозвенел, а вы все еще не нашли правильный ответ, не торопитесь сдаваться. Продолжайте поиски, пока не найдете именно тот эмодзи, который отличается от остальных. Только справившись самостоятельно вы сможете извлечь настоящую пользу из упражнения.

Впрочем, может произойти так, что вы не можете найти правильный ответ. Или не слишком уверены в выбранном варианте. В таком случае обратитесь к подсказке ниже. На ней нужный вам эмодзи отмечен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на поиск счастливого листа клевера.

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