Какой автомобиль проедет перекресток первым? Непростая задача по ПДД

Перекрестки всегда являются зонами повышенной для водителей и пассажиров. Знание и соблюдение ПДД – залог безопасности на дороге, поэтому важно регулярно обновлять знания не только теорией, но и практикой.

Предлагаем проверить себя интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какой автомобиль проедет перекресток первым.

Какой автомобиль проедет перекресток первым?

Желтый – первый, красный – последний; Зеленый – первый, красный – последний; Грузовик – первый, зеленый автомобиль – последний; Желтый – первый, зеленый – последний; Красный автомобиль – первый, грузовик – последний.

Объяснение

К перекрестку подъехали четыре автомобиля. Желтый и красный поворачивают налево, а грузовик и зеленый автомобиль едут прямо. Перекресток не оборудован светофорами, то есть нерегулируемым.

Дороги на этом перекрестке неравнозначны, поскольку установлены знаки приоритета перед красным авто.

знак 2.1 – дать дорогу;

знак 7.8 – направление главной дороги.

Эти два знака показывают, что на второстепенной дороге находятся грузовик и красный автомобиль, а желтый и зеленый двигаются по главной.

Первым проедет водитель желтого авто или водитель зеленого авто, а детали поможет выяснить правило препятствия вправо.

Пункт 16.12 ПДД устанавливает, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и обозначены дорожным знаком 4.10, отдается транспортным средствам, уже двигающимся по кругу.

Правильный ответ

Таким образом, преимущество имеет водитель желтого авто, который препятствует правой стороне для водителя зеленого.

Поскольку водители грузовика и красного автомобиля находятся на равнозначных дорогах, то разъедутся они по правилу правой руки. Здесь преимущество имеет водитель грузового автомобиля.

Так что правильный ответ 1 – желтый автомобиль проедет первый, а красный – последний.

А порядок разъезда будет такой: желтый автомобиль, зеленый, грузовик, красный автомобиль.

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