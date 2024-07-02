Какой день будет самым счастливым для каждого знака в июле: астропрогноз

Чтобы определить счастливый день месяца, нужно учесть важные астрологические транзиты. Это транзит, который приносит ясность, позволяя вам быть более вдумчивыми и прямыми в своих действиях и решениях.

Как утверждают астрологи, в начале июля Нептун станет ретроградным в Рыбах, предоставляя более четкое видение истины и раскрытие ваших сокровенных желаний. Молодой месяц в Раке 5 июля и полнолуние в Козероге 21 июля создают гармоничный баланс между вашими потребностями и целями. Обратите внимание, куда вы направляете свою энергию, когда Марс войдет в Близнецы в июле. В сочетании с переходом Меркурия во Льва и его дальнейшим переходом в Деву 25 июля акцент на четком общении усиливается. Что все эти транзиты принесут именно вашему знаку и какой день определят, как самый удачный для вас, читайте дальше.

Овен

Счастливый день: 21 июля

Полнолуние в Козероге взойдет в воскресенье, 21 июля, и принесет дополнительную дозу удачи в вашу карьеру. Вы наверняка получите повышение по службе или прибавку к зарплате, к чему вы так стремились. Что делает этот день еще более особенным, то это связь с предыдущей Полной Луной в Козероге 21 июня. Между ними идет период, полный новых возможностей и роста. У вас есть целый месяц, чтобы добиться заслуженного признания. Будьте готовы полностью принять то, что вас ждет, особенно если вы были сосредоточены на других вещах. Ваши мечты вполне достижимы – сосредоточьтесь на долгосрочных целях, а не на срочных успехах.

Телец

Счастливый день 20 июля

Июль для вас – это все о финансовой выгоде. Как человек, ценящий лучшее в жизни и не стесняющийся формулировать то, чего заслуживает, вы вступаете в фазу, когда можете привлечь больше богатства. В субботу, 20 июля, Марс переходит в Близнецы, зажигая мощное стремление улучшить ваши финансы и открывая удивительные возможности. В этом месяце не сомневайтесь – сосредоточьтесь на своих целях и добивайтесь их. Сейчас не время сидеть сложа руки и ждать, пока к вам придет богатство. Сделайте же активные шаги для создания собственного состояния, поскольку июль обещает значительный приток средств.

Близнецы

Счастливый день: 5 июля

Молодой месяц в Раке в пятницу, 5 июля, приглашает вас начать новую главу, уважая свои ценности и то, что наиболее важно для вас в жизни. Позвольте себе начать новую жизнь, к которой стремится ваша душа. Не стесняйтесь выставить границы и признать, что определенные стремления или отношения больше не служат вашему росту. Отпустив то, что больше не имеет значения, вы получите больше энергии и сможете посвятить ее занятиям, приносящим искреннюю радость и удовольствие.

Рак

Счастливый день: 2 июля

Пообещайте заглушить весь внешний шум и сосредоточиться исключительно на том, чего вы хотите в своей жизни. Часто мысли или потребности других становятся вашими мечтами, потому что вы хотите сделать других счастливыми и позаботиться о тех, кого любите. Однако чтобы по-настоящему реализовать свой внутренний потенциал, вы должны уважать свой путь. Когда во вторник, 2 июля, Нептун станет ретроградным в Рыбах, придет время задуматься о путях, которые вы прошли, и о тех, которые не прошли. Выясните, чего вы действительно хотите для себя и своей жизни, а затем с непоколебимой уверенностью примите на себя обязательство придерживаться своей мечты. Теперь у вас есть огромный потенциал для достижения изобилия и открытия новых возможностей.

Лев

Счастливый день: 2 июля

Не позволяйте миру изменить вас. По натуре вы сильны, целеустремлены и даже немного безжалостны, когда дело касается достижения ваших целей. Тот факт, что другие могут завидовать вашей способности воплощать свои мечты, не означает, что они должны влиять на то, как вы живете. Поскольку Меркурий снова входит во Льва во вторник, 2 июля, пора говорить правду и заглушать любые внутренние сомнения. Будьте искренни и не обращайте внимания на тех, кому есть что о вас сказать. Единственный способ привлечь счастье, которое вы ищете, — показать миру, кто вы на самом деле. Когда вы точно формулируете свои идеи, желания и потребности, вы определяете курс своей судьбы.

Дева

Счастливый день 20 июля

Июль – ваше удачное время, поскольку вы получаете зеленый свет, чтобы позволить событиям развиваться желаемым для вас путем. Когда Марс войдет в Близнецы в субботу, 20 июля, вы получите огромный заряд энергии и дар слова, который поможет вам добиться успеха в карьере и получить признание за всю проделанную тяжелую работу. Ваше внимание сместилось на новые возможности, а это значит, что вы наконец-то можете получить предложение о карьере, на которую надеялись. Достаток и счастье, которые вы получите, всегда будут пропорциональны количеству вкладываемой энергии. Если вы хотите наград, успеха и признания в своей карьере, вкладывайте в нее все и верьте, что новое предложение, на которое вы так надеялись, придет к вам.

Весы

Счастливый день 20 июля

Отстранитесь от всего, что вы знали до сих пор, и освободите себя от страхов по поводу того, чем все закончится. Осознайте, что возможностей гораздо больше, чем вы думали раньше: ваша лучшая жизнь может существовать в другом месте, чем то, где вы находитесь сейчас. Когда Марс войдет в Близнецы в субботу, 20 июля, придет время пробудить своего внутреннего путешественника и позволить себе исследовать мир. Эта возможность может открыть новые впечатления, сигнализируя о том, что счастье, которое вы ищете, можно найти, воспользовавшись предложениями путешествий или спланировав свое приключение. Будь то личностный рост или работа, сейчас не время сидеть на месте и сохранять статус-кво. Посетите новые места, попробуйте разные вещи и наслаждайтесь путешествием.

Скорпион

Счастливый день: 11 июля

Не беспокойтесь о финансах, особенно сейчас, когда вы собираетесь вступить в очень прибыльную фазу. Иногда можно слишком много думать, но когда звезды сойдутся так, чтобы принести вам удачу и достаток, просто поверьте в наилучший возможный результат. Когда Венера войдет во Льва в четверг, 11 июля, вы будете готовы к новой главе в своей карьере и профессиональной жизни. Готовьтесь к существенному бонусу или увеличению вашего дохода и будьте открыты для переезда. Венера не только поможет вам глубже заняться своей карьерой и увеличить доход, но также может изменить вашу жизненную ситуацию через продвижение по службе или другую профессиональную перемену.

Стрелец

Счастливый день: 22 июля

В какой-то момент вам придется отпустить прошлое. Конечно, есть вещи, которые вы сделали бы по-другому. Но вы не можете и это нормально, потому что вам суждено жить блестящими возможностями своего будущего, а не прошлым. В момент возвращения Солнца в Льва в понедельник, 22 июля ваш знак сосредоточится на всем новом. Пообещайте себе, что больше не будете останавливаться на вопросах "можно" и "должно". Все, что у вас есть, – это текущий момент, и пора начать новую эру вашей жизни. Все, что вы тайно планировали, теперь становится реальностью. Вы будете устремлены вперед и к дальнейшему успеху. Отнеситесь серьезно к этому знаку Вселенной: сейчас важно то, что вы делаете, чтобы сформировать будущее, о котором мечтаете.

Козерог

Счастливый день: 25 июля

Оставьте место для неожиданностей. Хотя ваши планы успеха часто точны и хорошо продуманы, помните, что иногда есть другой путь к величию. Когда Меркурий входит в Деву в четверг, 25 июля, он приносит множество удачных предложений, каждое из которых благословенно счастьем и достатком. Будьте открыты новым возможностям. Эти неожиданные повороты могут привести вас к тому, что вы пытались воплотить, даже если это произойдет не так, как вы ожидали. Выйдите из своей зоны комфорта. Богатство, успех и большее удовольствие ждут вас – вам просто нужно быть готовым сказать "да" жизненным сюрпризам.

Водолей

Счастливый день: 21 июля

Глубокая истина внутри вас может помочь вам различить, что предназначено для вас, а что нет. Чтобы использовать эту энергию, доверяйте себе, особенно когда дело касается различия "нет" и "да". Ориентируйтесь на интуицию, а не на логику или практичность. Полнолуние в Козероге в воскресенье, 21 июля, освещает этот внутренний голос, призывая вас прислушиваться к тому, как ваша нервная система реагирует на разные ситуации. Верьте в свои божественные мечты и помощь Вселенной. Чем больше вы доверяете себе, не задумываясь, тем больше вы можете проявить свои желания.

Рыбы

Счастливый день: 26 июля

Обещайте себе, что не будете сомневаться в своей самооценке. За последний год вы добились значительного прогресса в этой области, установив границы, поверив в себя и понимая, что ваши мечты — это то, чего вы заслуживаете. Поскольку 26 июля Хирон станет ретроградным в Овне, возможно дальнейшее исцеление, которое позволит вам стать еще уверенней в себе. Это исцеление поможет воплотить в жизнь вашу мечту. Влияние Хирона также открывает вам двери к богатству, достатку и даже признанию, на которое вы тайно надеялись. Вас ждут большие дела. Не тратьте энергию, спрашивая, заслуживаете ли вы их — примите свою ценность и достаток, которую она приносит.

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