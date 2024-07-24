Какой праздник отмечают 24 июля: чем особенный день

24 июля православные верующие чтят память святых мучеников Бориса и Глеба и святой великомученицы Кристины. Борис и Глеб, сыновья равноапостольного князя Владимира, были, согласно летописи, убиты своим старшим братом Святополком. Это одни из первых святых, канонизированных православной церковью.

В Украине также отмечают день финансового работника, в США вспоминают пионерку авиации Амелию Эрхарт, а в мире отмечают международный день Drive-through (также drive-thru). Детальнее о праздниках этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Какие праздники отмечают 23 июля

Борис и Глеб были канонизированы церковью еще в 1071 году, а Рюриковичи видели в них своих покровителей. В летописях есть даже упоминания о чудесах исцеления, о победах, одержанных их именем и помощью. Вскоре после смерти князя Владимира в 1015 году Бориса и Глеба убил их брат Святополк. Однако после четырехлетней войны Святополк и сам был повержен своим младшим братом Ярославом Мудрым.

День Drive-through (также drive-thru) отмечают этот день в мире. Это разновидность сервиса позволяющая клиенту приобрести продукты не покидая авто. Впервые такой формат возник в США в 1930 году.

День работников финансовой сферы ежегодно отмечают в Украине 24 июля.

Кроме того, это отличный повод собраться с семьей, ведь 24 июля в США отмечают день двоюродных братьев и сестер.

24 июля 1897 г. родилась американская летчица, одна из первых женщин в авиации – Амелия Эрхарт. Национальный день Амелии Эрхарт празднуют люди, причастные к авиации. Это первая женщина, перелетевшая в Атлантический океан, известная писательница, журналистка, популяризатор авиации, активистка в борьбе за права женщин.

Исторические события 23 июля

1911 – найден город Империи Инков Мачу-Пикчу.

1918 – гетман Скоропадский утвердил законы об всеобщей воинской повинности и уголовной ответственности за превышение максимально установленных цен и спекуляцию.

1945 – Трумэн сообщил Сталину о создании ядерной бомбы.

1969 – Аполлон-11 вернулся на Землю после посадки на Луну.

1990 – перед зданием Киевского горсовета впервые рядом с флагом УССР поднят сине-желтый флаг.

2019 – Борис Джонсон стал премьером Британии.

Кто родился 23 июля

1802 – родился Александр Дюма (отец), известный французский писатель.

1833 – родился Петр Перемежко, украинский гистолог, сделавший открытие митоза (независимо от В. Флемминга и В. Шляйхера).

1897 – родилась Амелия Эргарт, американская писательница и летчица.

1967 – братья Капрановы, украинские издатели, писатели, публицисты, общественные деятели.

1969 – Дженнифер Лопес, американская актриса и певица. 1982 – Элизабет Мосс, американская актриса.

В этот день умерли:

969 – Великая киевская княгиня Ольга, дружина князя Игоря.

1964 – Максим Рыльский, украинский поэт, переводчик, публицист.

2016 – Орест Субтельный, канадский историк украинского происхождения.

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