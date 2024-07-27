Каким будет начало августа: гороскоп Таро для каждого знака

Период 28 июля по 3 августа будет непростым, но принесет много перспектив. Некоторым знакам зодиака придется бороться за место под солнцем, а жизнь будет их испытывать на выносливость.

Астрологи используют карты Таро, чтобы конкретизировать прогноз и получить альтернативный взгляд на определенные ситуации. Это благоприятная неделя, чтобы выбрать свой путь и развиваться в этом направлении.

Овен

Карта Таро недели: Туз пентаклов

Решитесь на изменения. Туз пентаклов поощряет действия. Пора изменить отрицательные шаблоны, которые вам больше не служат. Всегда есть выход, если вы доверяете своей творческой стороне. Эта энергия также говорит о возможностях в будущем, когда ваши вложения времени, энергии и денег окупятся.

Телец

Карта Таро недели: Тройка пентаклов

Найдите нужных людей для сотрудничества, чтобы реализовать важные проекты. Если у вас возникнут стычки или недоразумения, вы всегда найдете способ наладить взаимодействие. Только помните: друг не всегда может быть лучшим партнером в бизнесе. Важно обращать внимание на профессиональные качества.

Близнецы

Карта Таро: Пятерка кубков

Пятерка кубков напоминает, что вы имеете полное право испытывать боль и уныние, связанные с ситуацией, которую люди могут беззаботно назвать "пустяком". Вам не нужно двигаться дальше, пока вы не будете готовы. Ваши эмоции имеют значение, и вы не должны подчиняться стереотипам. Обратитесь за необходимой помощью, если это необходимо. Не спешите.

Рак

Карта Таро: Семерка пентаклов

Вы когда-нибудь задумывались, как бы была ваша жизнь сейчас, если бы вы решились кардинально другие решения много лет назад? Семерка пентаклов здесь, чтобы раскрыть неизбежность выбора. Будьте внимательны, двигаясь вперед. Терпение поможет вам победить, но вы также должны быть уверены, что этот путь отвечает вашим ценностям.

Лев

Карта Таро: Туз кубков

Вам выпала отличная карта. Это упоминание о романтическом периоде в жизни. Итак, если вы запланировали что-нибудь особенное для своей второй половинки, будьте уверены, что все пойдет хорошо. Также туз призывает начать на этой неделе что-то новое, что доставит радость вашей душе. Это может быть новый проект, хобби или творчество. Доверьтесь своему сердцу.

Дева

Карта Таро недели: Сила

Каждый раз, когда вы чувствуете, что сомневаетесь в себе, остановитесь и подумайте о пути, который вам удалось уже преодолеть. Эти сомнения происходят из внешних источников. Они не настоящие. У вас безграничный потенциал и удивительные таланты.

Весы

Карта Таро недели: Смерть

Придется пересмотреть отношения с окружающими людьми. Некоторые люди могут оказаться не теми, кем вы их полагали. Возможны трудности в общении и неприятные ситуации. Итак, подумайте о себе, не изменяйте своим ценностям, прощайтесь с теми, кто делает вам зло и выбирайте путь любви.

Скорпион

Карта Таро: Восьмерка мечей

Впереди вас ждут чрезвычайные времена, но вы можете сдерживаться из-за страха или влияния людей, которые вас окружают. Пора снять повязку с глаз и увидеть правду. Это будет непростой период важных исцелений и осознаний.

Стрелец

Карта Таро: Четверка мечей

Времена меняются. Вскоре дует ветер перемен. Эскапизм – это не настоящее спокойствие. Настоящий покой – это когда вы справляетесь с тем, что перед вами, а затем создаете мир, к которому стремитесь. Это требует креативности и убеждения духа.

Козерог

Карта Таро недели: Девятка мечей

Скоро с вами произойдет что-то интересное. Неожиданные события могут разрушить ваше душевное спокойствие и оттолкнуть вас от судьбы, которой вы так долго ждали. Сделайте глубокий вдох и успокойтесь. Девятка мечей здесь как предупреждение, поэтому вы можете принять необходимые меры сейчас и не испугаться. Вы просто должны дать себе пространство и сформировать стратегию, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка кубков

Если в вашей жизни есть люди, которые всегда негативно реагируют на ваши идеи, пора задуматься, действительно ли они вам нужны – люди, не идеи. Восьмерка кубков – непростая карта, потому что она часто раскрывает трудно принять истины. Иногда лучше пойти и побыть наедине, чтобы у вас было пространство для роста, процветания и поиска своей истинной цели.

Рыбы

Карта Таро: Семерка кубков

Пора определиться, чего вы действительно хотите. Семерка кубков открывает множество вариантов. Если вам трудно принять решение, запишите в дневнике свои чувства по каждому предложенному варианту. В скором времени вы поймете, какой путь выбрать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким трем знакам будет непросто справиться с вызовами в августе.

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