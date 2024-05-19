Календарь стрижек на июнь: какие дни будут благоприятны для смены прически

Смена прически – важный момент в жизни любого человека, который может серьезно повлиять на всю его судьбу. Поэтому выбирать время для стрижки нужно правильно.

Астрологи советуют делать это в соответствии с календарем стрижек. В нем указаны удачные и неудачные даты для манипуляций с волосами. Читайте дальше, чтобы узнать, когда лучше всего стричься в июне 2024 года.

Лучшие даты для стрижки в июне 2024 года

Сделанная в эти дни стрижка будет держаться хорошо, не потеряет форму, а кончики волос долго не будут сечься. Лучшими датами для стрижки волос астрологический календарь называет следующие дни:

вторник, 4 июня;

четверг, 6 июня;

четверг, 13 июня;

четверг, 20 июня;

вторник, 25 июня;

воскресенье, 30 июня.

Плохие дни для стрижки в июне 2024 года

Если вы совершите какие-то манипуляции с волосами в один из этих дней, стрижка удачной не будет. Поэтому лучше не записывайтесь в салон на эти даты

2 июня – любое подрезание волос не принесет пользы, вы только потратите деньги.

– любое подрезание волос не принесет пользы, вы только потратите деньги. 7 июня – стрижка, сделанная в этот день, принесет несчастья, прежде всего разлады и ссоры в семье.

– стрижка, сделанная в этот день, принесет несчастья, прежде всего разлады и ссоры в семье. 16 июня – если подстричь волосы в эту дату, это вызовет хаос в любовных делах.

– если подстричь волосы в эту дату, это вызовет хаос в любовных делах. 22 июня – плохой день для стрижки, ведь манипуляции с волосами могут привести к материальным потерям и даже банкротству.

– плохой день для стрижки, ведь манипуляции с волосами могут привести к материальным потерям и даже банкротству. 28 июня – еще один день, когда смена прически может нанести вред личной жизни.

Удачные дни для стрижки ребенка в июне 2024 года

Если вы хотите постричь ребенка, тоже выбирайте особый день. Если вы сделаете это 4, 6, 8, 13, 8 или 20 числа, это хорошо отразится на здоровье малыша. А также принесет ему удачу.

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