Календарь стрижек на октябрь: какие дни благоприятны для изменений во внешности

Календарь благоприятных дат для стрижек составляют на основе соответствующих фаз Луны. Стричь волосы советуют, когда Луна растет – так, по поверьям и наблюдениям, так волосы будут более послушными и лучше будут расти.

Иногда перед манипуляциями с волосами обращают внимание и на зодиакальный цикл – есть мнение, что определенные знаки могут негативно влиять на состояние волос и качество окрашивания. Какие дни в октябре-2024 благоприятны для стрижки – читайте в материале OBOZ.UA.

В октябре уже становится прохладнее, поэтому пора подумать о теплой одежде и шапках. Но ведь это совсем не означает, что осень – не время для смены имиджа, стрижки или окрашивания волос.

Благоприятные даты для стрижки в октябре-2024

Согласно лунному календарю, наиболее благоприятными датами для стрижки являются: 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19, 21-24, 26, 29 и 31 октября.

Астрологи отмечают: если вы хотите, чтобы волосы после стрижки быстрее отросли, следует выбрать благоприятные дни во второй половине месяца – с 18 по 30 октября.

А если вы хотите привлечь успех, изобилие и деньги, следует посетить парикмахера 4, 7 или 13 октября. Астрологи говорят, что волосы – это энергия, и часто новая стрижка словно избавляет от проблем и трудностей на энергетическом уровне – и жизнь налаживается.

Если вы хотите экспериментов с волосами, лучше записаться на визит к парикмахеру на полнолуние 17 октября или за несколько дней до или после него.

Неблагоприятные даты для стрижки в октябре

Неблагоприятными датами являются: 5, 9, 11, 15-18, 20, 25, 27, 28 и 30 октября.

Не стоит планировать стрижки или даже простые подравнивания кончиков на эти дни. Волосы могут стать сухими, ломкими и тусклыми. Какие-либо манипуляции не принесут желаемого результата.

Когда можно окрашивать волосы

Радикально изменить цвет волос или просто обновить оттенок следует в следующие даты: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 22-24, 26 и 29 октября.

Это удачное время для экспериментов, изменений и обновлений. Покраска волос в эти дни принесет положительную энергетику, придаст вам уверенность и поможет привлечь в жизнь счастье и деньги.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос

Красить, осветлять или тонировать волосы не советуют 1, 2, 7, 9, 14, 21, 27 и 31 октября. Эти дни также неблагоприятны для ухода за волосами – лучше не делать кератиновое выравнивание, биозавивку и т.д.

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