Каждый год дать разные: когда собирают урожай лука

Лук – неприхотливая культура, но чтобы урожай сохранялся достаточно долго, следует не пропустить правильный срок уборки. Лук имеет достаточно сочную структуру, поэтому это не очень простой для хранения овощ.

В определенных условиях, например, в подвалах или погребах, лук будет хорошо храниться и не начнет прорастать. Однако не всегда легко достичь оптимальной температуры и влажности, да и многие вынуждены хранить урожай в домашних условиях, в лучшем случае – на балконах. Эксперты рассказали, когда нужно начинать сбор урожая.

Когда выбирать лук

Не стоит ориентироваться только на определенную календарную дату – это не совсем правильно, ведь погодные условия ежегодно разнятся.

Если выбрать лук слишком рано – он может не добрать в размере, а если слишком поздно – есть риск, что такие плоды не будут долго храниться.

Начинать сбор урожая следует убедившись, что на большинстве луковиц уже начинают подсыхать перья – это сигнализирует о том, что плоды полностью набрали вкусовые качества. Желтые перья свидетельствуют о том, что луковицы уже не вырастут, а чрезмерное промедление может испортить урожай, особенно когда наступит сезон дождей.

После осадков луковицы будут набирать слишком много влаги, так что долго сохраняться не будут.

Полностью сухая ботва тоже свидетельствует о том, что со сбором урожая вы немного опоздали. Придется не вырывать, а выкапывать луковицы.

Ошибки при сборе урожая

Луковицы нельзя бить одну за другой, чтобы сбить землю – этим можно очень навредить плодам.

Перед сбором урожая не следует поливать грядки. Прекратить полив нужно по крайней мере через неделю.

В дневные и вечерние часы лучше не убирать урожай. Огородники советуют выбирать лук утром – за ночь как почва, так и плоды остынут, что облегчит процесс вытягивания.

Как хранить лук

Весь собранный лук вместе с ботвой следует разложить на ткань или рядно. Укладывать следует не очень плотно, чтобы плоды хорошо проветривались и подсыхали. Обратите внимание, что на лук не должны попадать прямые солнечные лучи, но место сушки должно быть сухим и теплым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об эффективном лайфхаке, который может существенно продлить срок хранения луковиц в домашнем тепле.

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