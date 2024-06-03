Китайский гороскоп на неделю: 5 знаков будут любимцами судьбы

В поисках удачи важно не помешать ей заходить в вашу жизнь. И на этой неделе пять знаков восточного зодиака наконец-то смогут освободиться от страха и открыться к космическим благословениям.

Астрологи назвали эту пятерку счастливчиков. Гексаграмма удачи И Цзин на этой неделе – "Гора над ветром" (№18) сменяется "Ветром над громом" (№42). Это указывает на то, что вещи, которые мы потеряли, освобождают место для чего-то нового и хорошего. Поэтому не стоит основывать свои действия на ожиданиях других. Если родившиеся под этими знаками пойдут по зову сердца, все, что они оставят позади, Вселенная им компенсирует. Читайте дальше, попал ли ваш знак в список благословенных на этой неделе.

Бык

Ваша удача на этой неделе тесно связана с вашей уверенностью и чувством собственного достоинства. Пока вы помните, что способны к колоссальному росту и имеете множество талантов и способностей, с вами все будет хорошо. Ваш успех сияет, как солнце, и убирает с вашего пути все возможные препятствия. Для усиления эффекта вам рекомендуется носить на этой неделе больше синего или зеленого цвета. Также не избегайте узоров. Выбирайте те, которые имеют для вас особенное значение.

Лошадь

Вселенная призывает вас удвоить усилия и не отказываться от своей сильной позиции или преимущества в личной жизни или общественной сфере. Эта удача защитит вас от токсичных сил, желающих отобрать у вас то, над чем вы так усердно работали. Руководите, и вы сделаете счастливыми не только себя. Также будьте бдительны и не позволяйте другим требовать того, что им не положено. Красный цвет принесет вам успех на этой неделе, а также повысит вашу внутреннюю жизненную силу.

Петух

Иногда устоять в волне успеха бывает непросто. А на этой неделе именно такая накроет вас с головой. Поэтому наберитесь терпения и заземлитесь. За пределами поля зрения дела разворачиваются в вашу пользу. Идеи и вдохновение ждут вас на этом пути. Если вы чувствуете необходимость, помедитируйте хотя бы один раз на этой неделе. Ясность сознания – именно то, что вам нужно. Не забудьте записать свои мысли.

Пацюк

Ваша удача на этой неделе состоит в том, чтобы оставаться на месте, наблюдать за тем, как мир движется вокруг, и не вмешиваться в естественные процессы. Если вы сможете сфокусироваться на созерцании, Фортуна принесет вам что-то действительно экстраординарное, будь то в любви, карьере или в другом аспекте. Ежедневная практика медитации или сосредоточенного дыхания может вам помочь. Хорошим для вас цветом на этой неделе станет синий.

Свинья

Ум – ваш главный козырь сейчас. Положите свой интеллект и интерес к окружающему миру, и вы выйдете победителем. Вы вынашиваете идею, имеющую большой потенциал. Теперь вы можете направить ее в правильном направлении и получить от своих усилий максимум удовольствия и прибыли. Так что не сомневайтесь в себе и не позволяйте сомнениям и самокритике одержать над вами верх. Такое отношение способно заблокировать прилив удачи. Зеленый цвет будет удачным для вас на этой неделе.

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