Клечальная суббота перед Троицей: какие травы собирают и святят в церкви

Троица – один из важнейших христианских праздников. В народе Троицу называют Зеленым воскресеньем, а поскольку празднование выпадает на 50-й день после Пасхи, то распространилось и другое название – Пятидесятница.

Даты Троицы христиан западного и восточного обряда не совпадают. Православные верующие в этом году Троицу будут отмечать достаточно поздно – 23 июня, а у католиков она приходится на 19 мая. Что такое Клечальная суббота перед Троицей и почему в этот день собирают полевые травы – читайте в материале OBOZ.UA.

Суббота в канун Троицы

В преддверии Троицы украинцы издавна украшали двор зеленью. Суббота перед Троицей называется клечальной, ведь в дома обязательно приносили клечение – зеленые ветки клена, ивы, липы, акации, ясеня, ореха, дуба. А вот осина считается запретным деревом, ведь именно на ней, по легендам, повесился Иуда.

Троица – день, символизирующий восхождение Духа Святого к ученикам Иисуса Христа. Именно в день святой Троицы к апостолам, Божией Матери и другим верующим явился Святой Дух, осветив своим сиянием души каждого. После этого апостолы начали говорить на разных языках и стали проповедовать по миру христианство.

Исследователи отмечают, что история Зеленых праздников тесно связана с языческими традициями и растительным культом – так в дохристианское время праздновали начало летнего календарного периода. Полы в домах принято устилать душистыми травами: любистком, мятой, пижмой, а в углу возле икон ставят букеты из полевых цветов, освященных в церкви.

Какие цветы освящают на Троицу

Наши предки считали, что каждое растение, освященное на Троицу, имеет сакральное значение.

Сухая полынь обычно сжигалась, а дымом от нее "очищали" жилище от всех бед и невзгод.

Аиром принято устилать пол во всех комнатах. По поверьям, стебли этого болотного растения "призывают" в дом хороших духов, очищают жилье и укрепляют здоровье.

Издавна верили, что любисток защищает от сглаза и нечистой силы, а корень этой травы можно добавлять в воду во время купания.

Чабрец – "женская трава", что, по поверьям, поможет женщине стать матерью.

Мята и мелисса способны отпугнуть злых духов и защитить жилище от врагов.

Василек и пижму считают оберегами от бед и ненастий.

Кроме трав в Клечальную субботу женщины также собирали утреннюю росу, которая в этот день имеет целебную силу. Ею умывались и протирали глаза для защиты всех болезней.

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