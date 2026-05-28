Летнее Солнцестояние, Клубничное и Грозовое Полнолуние, Микролуние и много других интересных космических событий, которые повлияют на каждого человека, мир и Украину, ждут нас в течение ближайших двух месяцев, июня и июля. Хотел бы подробно рассказать о каждом из них.

Сближение Венеры и Юпитера

8–9 июня – сближение Венеры и Юпитера - планеты приблизятся на минимальное визуальное расстояние в вечернем небе. Они будут выглядеть как две чрезвычайно яркие точки почти вплотную друг к другу. Считается, что соединение Венеры и Юпитера способствует расширению связи людей со своими ангелами-хранителями, что способствует возникновению положительных процессов в обществе.

Самая высокая элонгация Меркурия

15 июня – самая высокая элонгация Меркурия: планета отойдет на максимальное угловое расстояние от Солнца, что даст наилучшую возможность для ее наблюдения на вечернем небе. Влияние этого события – появление в информационном пространстве новых тем – могут "всплыть" данные, которые ранее скрывались.

Летнее Солнцестояние

21 июня — летнее солнцестояние: начнется астрономическое лето. Солнце поднимется на самую высокую точку, подарив Северному полушарию самый длинный день в году. Летнее солнцестояние — один из древнейших сакральных моментов календарного цикла индоевропейских народов. Это самый длинный день и самая короткая ночь года, время максимальной силы Солнца, расцвета природы, огня и плодородия. Во многих традициях этот день считался границей между ростом солнечной силы и ее постепенным угасанием.

Праздники летнего солнцестояния существовали у славян, кельтов, германцев, балтов, греков, римлян, иранцев и индийских ариев. Несмотря на разницу культур и географического расположения, обряды имеют общие черты. А именно – зажигание священных огней, очищение водой, обряды плодородия, почитание Солнца, магические действия с травами, ночные шествия и танцы, культы предков и духов природы.

Для индоевропейцев Солнце было не просто небесным телом, а живой божественной силой. День солнцестояния воспринимался как вершина годового цикла – момент открытия "небесных врат", когда мир людей и мир богов приближались друг к другу. Во многих мифологиях этот день связывали с небесным огнем

Основные обряды, которые делали наши предки. Прыжки через огонь – в день Солнцестояния огонь считался наполненным божественной силой, которая должна была выжечь все глубинные негативы у человека, который прыгает над пламенем. Священные костры символизировали солнечный огонь. Через них прыгали для очищения, защиты от болезней, получения силы, обновления. Влюбленные пары прыгали вместе — это считалось знаком счастливого брака.

Купание в воде – на следующий день после Солнцестояния. Считалось, что старая нава сгорала в день Солнцестояния, и на следующее утро рождалась новая чистая нава – чистая сила воды и земли. Вода становилась целебной и священной, поэтому люди купались в реках и умывались росой.

Поиск цветка папоротника. Цветок папоротника считался символом скрытого знания, богатства и контакта с высшими мирами. Он символизировал силу солнца, которая проникла в растительный мир и превратилась в огненный цветок. Вместе с цветком папоротника также искали цвет аконитов, и различные магические растения вроде "нечуйвитера".

Плетение венков. Венки считались воротами между нашим миром (явой) и другими мирами (навой и правой). Через эти ворота божественные силы должны были пройти в наш мир и благословить его.

Девушки пускали венки на воду, чтобы сила солнца через веночек соединилась с силой воды и принесла счастливый брак и хорошую жизнь.

Также в день Солнцестояния подчиняли силу солнечного дракона. Эти обряды до сих пор массово практикуют кельтские народы и народы Азии, в частности, Китай.

Также жгли костер и ходили вокруг него по кругу. И загадывали желания, глядя на огонь.

Влияние солнцестояния на Украину

Для Украины влияние летнего Солнцестояния всегда было положительным, потому что наши далекие предки поддерживали культ Солнца и были солнцепоклонниками. Вспомним хотя бы восстание против кремлевских чиновников, которое началось в дни летнего солнцестояния три года назад. После летних солнцестояний благоприятные события для Украины происходили и в другие годы. Поэтому, чтобы в этом году положительных для нас событий было много – усиливаем свою духовную мощь в дни летнего Солнцестояния.

Срединная точка между Днем Солнцестояния и Апогеем земной орбиты вокруг Солнца

29 июня – срединная точка между Днем Летнего Солнцестояния и Апогеем орбиты Земли вокруг Солнца. Кроме жрецов солярных культов этот день отмечают и большинство христианских церквей (День Апостолов Петра и Павла). На Закарпатье в этот день делают интересный обряд, который идет с давних времен. Из сухих веток строят большие пирамиды и поджигают их. Пирамиды горят весь вечер и всю ночь. Утром пепел высыпают на огород. Утверждают, что гусеницы и насекомые-вредители после этого исчезают с огородов. В Украинских Карпатах, кстати, есть много гор пирамидальной формы.

Клубничное Полнолуние и "Микролуние"

30 июня – "Клубничная луна" – наступит полнолуние. Поскольку Луна будет в самой отдаленной точке от Земли (апогее), она визуально будет казаться немного меньше обычного полнолуния (микролуние). Но обряды, которые люди обычно делают на Полнолуние, все равно будут эффективными.

Самое маленькое в году новолуние

5 июля новолуние – идеальное время для наблюдения за Млечным Путем, поскольку Луна не будет засвечивать ночное небо.

Апогей земной орбиты вокруг Солнца

В солнечном году есть 4 ключевые точки, связанные с движением Земли вокруг Солнца. Перигелий 6 января, срединная точка между Перигелием и Афелием 5 апреля, Афелий 6 июля и срединная точка между Афелием и Перигелием 5 октября. В эту ночь многие народы Земли празднуют брак Огня и Воды. Огонь только что стал очень сильным и освященным (в день Летнего Солнцестояния, 21 июня), новая чистая сила воды также только что родилась (22 июня). Теперь Огонь и Вода вступают в брак, который называют в народе Свадьбой Купайлы. Обряды делают почти те же самые, что и на День Летнего Солнцестояния. Мольфары Карпат, в частности, и дед Нечай, неоднократно рассказывал, что для жителей гор свадьба Купайлы (Огня и Воды) это вторая Пасха.

"Грозовое" Полнолуние

21 июля – Полнолуние. Традиционное название этого полнолуния "Грозовой". На этот месяц также выполняют обрядовые действия, связанные с Полнолунием.

Наибольшая восточная элонгация Меркурия

22 июля: Самая большая восточная элонгация Меркурия. Планету будет лучше всего видно невооруженным глазом низко над западным горизонтом сразу после захода Солнца. Влияние события: изменения в информационном пространстве – разоблачатся скрытые тайны.

Начало метеорного дождя Персеиды

С 17 июля начало активности Персеид. Хотя пик этого зрелищного звездопада приходится на 13 августа, метеоры становятся заметными уже во второй половине июля. Метеорные дожди считаются полезным явлением. В средневековье врачи даже советовали людям наблюдать метеорные дожди. Считали это благоприятным для восстановления нервной системы. Также считалось, что если смотреть ночью на метеорные дожди, то днем улучшаются продажи.

14 дней звездной силы в воде

С 6 по 21 июля вода считается носителем энергии далеких звезд. Считается, что в день Апогея орбиты земли вокруг солнца, энергии далеких звезд входят в воду и насыщают ее силой звезд. Поэтому в этот период рекомендуют пить много воды из источников и купаться в водоемах.