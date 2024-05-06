Когда День матери в Украине в 2024 году: как возник праздник

Мама – это самый важный и самый дорогой человек в жизни каждого. Именно она подарила нам жизнь, заботилась о нас на протяжении многих лет, дарила любовь и заботу.

В Украине и по всему миру традиционно в мае отмечают День матери. OBOZ.UA подготовил материал об истории, дате и значении этого праздника.

Когда в Украине День матери

День матери был официально введен в 1999 году и отмечается во второе воскресенье мая. В 2024 году он приходится на 12 число.

Следует отметить, что в некоторых других странах этот праздник отмечают 13 мая.

История Дня матери

Официальным праздником День матери стал благодаря усилиям американки Анны Джервис. В 1908 году она предложила создать его в честь своей мамы, преждевременно ушедшей из жизни из-за серьезной болезни. Женщина хотела, чтобы был создан отдельный день, когда люди могли бы чествовать своих мам.

Джервис регулярно посылала письма со своей инициативой и в конце концов в 1910 году в американском штате Вирджиния ввели официальный День матери.

Эта идея нашла широкий отклик в обществе, поэтому праздник начали отмечать во многих штатах США, а впоследствии он распространился и по всему миру.

Празднование Дня матери

Хотя официально в Украине День матери был введен в 1999 году, первое празднование состоялось в украинской диаспоре Канады в 1928 году, а уже в следующем году праздник утвердился на западе Украины.

Тогда украинцы искренне поздравляли своих мам и устраивали в их честь концерты, однако с приходом советской системы праздник запретили. Поэтому он пришел в упадок вплоть до 1999 года.

День матери – это трогательный праздник, который дарит нам возможность выразить свою безграничную благодарность самому дорогому человеку в мире. В этот день мы дарим своим мамам цветы, подарки и высказываем искренние слова любви и заботы.

Многие семьи в День матери собираются за семейным столом, делятся воспоминаниями и просто наслаждаются теплом и уютом родительского дома.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2024 году будут праздновать Вознесение Господне и Троицу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.