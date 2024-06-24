Когда нужно обрезать лаванду, чтобы она зацвела во второй раз: эксперт по садоводству назвал идеальное время

Лаванда – не просто красивое декоративное растение, способное наполнить сад прекрасным благоуханием. Она еще и может цвести два раза за сезон, если правильно ухаживать за ней.

Профессиональный садовод Дэвин Уоллиен рассказал на своем Youtube-канале, что нужно делать, чтобы дольше наслаждаться цветением лаванды. Вот его основной секрет.

Лаванда приобрела незаурядную популярность, поскольку она устойчива к засухе, ароматна и дает прекрасные цветы. И хотя растение не нуждается в сложном уходе, все же важно его периодически обрезать, чтобы продлить цветение. В частности, заставить ее распуститься повторно.

Обрезку необходимо проводить дважды в год. Первый раз – ранней весной, чтобы оздоровить куст перед началом сезона, а второй – уже летом. При этом не стоит переживать, что вы причините растению вред, если обрежете его на пике цветения.

Когда на лаванде распускаются соцветия, ее нужно обрезать на треть длины побега от верхней части листьев. Если вы сделаете это достаточно рано, ваше растение будет иметь шанс зацвести второй раз в конце лета или в начале осени.

При этом срезанные части растения можно использовать для украшения жилья. Или засушить цветы. Они будут долго распространять великолепный аромат, а еще их можно будет использовать для приготовления блюд и напитков, успокаивающих ванн и других целей.

Ранее OBOZ.UА рассказывал, как правильно сушить лаванду для разных нужд.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.