Когда сажать и окучивать картошку: благоприятные даты

Настала горячая пора для огородников – время сажать картошку. Корнеплоды следует предварительно подготовить – выбросить гнилые клубни, обломать большие ростки, чтобы весь картофель сходил в одно время. Клубни тоненькими ростками не дадут качественного урожая, а из здоровых и крепких побегов длиной 1-2 см начнет развиваться корневая система.

Опытные огородники часто используют посевной календарь. Фазы Луны помогают определить, когда лучше высаживать корнеплоды. OBOZ.UA разбирался, когда можно сажать и окучивать картошку в мае.

Когда можно сажать картошку

В этом году весеннее тепло наступило рано, поэтому многие огородники уже посадили картошку. В мае также наступит период окучивания картофеля и пропалки грядок от сорняков.

В целом, картофель можно начинать высаживать, когда среднесуточная температура составит 8-10 °C, а почва прогреется до 7 °C на глубине не менее 10-12 см. Для корнеплодов следует подобрать хорошо освещенный участок. Соблюдение правил севооборота – залог успешного урожая. Лучшими предшественниками для картофеля считаются озимые зерновые, тыквенные, капуста, бобовые, горчица.

Когда сажать и подкармливать картофель по посевному календарю

Самым благоприятным периодом для высадки корнеплодов считается период спадающей Луны или же несколько дней в конце фазы роста.

Астрологи говорят, что при этом важно, чтобы Луна находилась в знаках земли – Деве, Тельце, Козероге. Благоприятными считаются и знаки Воды – Скорпион, Рак и Рыбы.

Самые благоприятные дни для посадки картофеля: 3-4, 7, 11-13, 26-27, 30-31 мая.

Уже через 2-3 недели после высадки нужно провести первые подкормки. Сначала ростки получают полезные вещества, находящиеся в клубне, но в период активного роста их становится недостаточно. В это время наступает настоящее летнее тепло, поэтому следует позаботиться и о тщательном поливе.

Лучшее время для полива и подкормки по посевному календарю:

3-4, 7-8, 11-13, 16-18, 21-22, 26-27, 30-31 мая;

3-4, 8-9, 12-14, 17-19, 22-23, 26-27 июня;

1-2, 5-6, 10-11, 15-16, 19-21, 24-25, 28-29 июля.

Когда окучивать картошку

Первое окучивание проводят, когда кусты достигнут высоты в 15-20 см, а второе – через 2-3 недели.

Согласно лунному календарю, для окучивания подходят следующие даты:

1-2, 5-13, 16-20, 23-29 мая;

1-9, 12-16, 20-25, 28-30 июня;

1-6, 10-14, 15-23, 26-31 июля.

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