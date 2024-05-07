Когда сажают кукурузу: как выбрать лучшее место на огороде

Кукуруза – неприхотливая культура, однако перед посадкой следует учесть несколько важных нюансов. Следует выбирать те сорта, которые подходят для определенных климатических условий, обеспечить правильный уход, выбрать оптимальное место и позаботиться о регулярном поливе.

Кукуруза – теплолюбивая культура, поэтому высевать ее необходимо только в хорошо прогретую почву. Когда можно сажать эту культуру и как выбрать лучшее место в огороде – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда сажать кукурузу

Если не соблюдать сроков посадки, кукуруза может испортиться от загнивания корней и появления грибковых спор или вредителей. Однако специалисты отмечают, что при наличии трех побегов, кукуруза может выдержать снижение температуры до -2 °С, но в случае падения до -4 °С есть большая вероятность потери урожая.

В южных областях Украины сажать кукурузу можно в апреле, а в северных и центральных областях – в мае-июне.

Где сажать кукурузу

Эту теплолюбивую культуру нужно высаживать только на солнечных грядках. В затененных местах количество листьев и кочанов значительно снизится. Стоит следить, чтобы территория не находилась в низине – подтопление или близкое расположение грунтовых вод приведут к потере урожая.

Следует обратить внимание и на правила севооборота. Лучше всего кукуруза уродит на грядках, где в предыдущем сезоне выращивались овощные культуры, арбузы, дыни, корнеплоды или сидераты. Худшей предшественницей считается кормовая или сахарная кукуруза.

Правила посадки

Кукурузу выращивают широкорядным методом. В одиночку сеянцы лучше не высаживать, поскольку возникнут проблемы с опылением, и появятся пустые кочаны.

Расстояние между растениями должно быть не менее 25 см, а между рядами – минимум 50 см. Уплотнение посевов приведет к снижению урожайности – росткам придется бороться за полезные вещества и микроэлементы.

Предпочтительно, чтобы показатель кислотности почвы не опускался ниже 5 pH.

За месяц или несколько недель до посадки рекомендуется перекопать грядку и внести одну из подкормок:

аммиачную селитру (30 г);

сернокислый калий (20 г, можно как весной, так и осенью);

карбамид (35 г, весной).

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