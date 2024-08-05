Когда собирать урожай: подробный календарь огородника на август

Одной из ключевых составляющих успешного выращивания культур является правильный выбор времени для посадки, ухода и сбора урожая. Ввиду этого еще с давних времен люди замечали влияние лунных фаз на растения и применяли эти знания на практике.

Посевные календари помогают садоводам качественно планировать свои работы. Поэтому OBOZ.UA поделился подробной информацией о каждом дне последнего летнего месяца, учитывающей влияние фаз спутника на разные растения.

Август – это время массового созревания урожая в саду и огороде. Хотя некоторые культуры уже плодоносили в июне и июле, сейчас начинаются активные работы по сбору плодов овощных, плодовых и других культур.

В августе, особенно в первой половине месяца, можно еще что-то посеять. Это может быть редис, зелень, дайкон, пекинская капуста, ведь они успеют созреть, несмотря на сокращение светового дня.

1 августа

Луна находится в плодородном знаке Рака. Это означает, что можно посеять культуры, которые еще успеют дать урожай в этом году, например, редис, пекинскую или цветную капусту, базилик, укроп и т.д.

2 августа

Продолжайте сеять быстрорастущие культуры. Также займитесь уходом за салом, а именно поливайте растения и рыхлите землю после этого. Помните, что некоторым культурам, таким как томаты, дыня, арбуз, полив на конец вегетации не требуется, поскольку это может отрицательно сказаться на вкусе плодов.

3 августа

Собирайте урожай перца, томатов, огурцов, баклажанов, капусты, а также яблок и груш. Но не стоит убирать урожай корнеплодов.

4 августа

Новая Луна – время для подготовки погреба к закладке урожая, ведь садовые работы выполнять не стоит. Проветрите его, побелите известью стены, вынесите стеллажи на улицу для проветривания и дезинфицируйте.

5 августа

Луна в знаке Льва, не способствующего посеву и посадке. Лучше займитесь профилактикой грибковых болезней, например обработкой винограда фунгицидом.

6 августа

Луна в знаке Девы считается не очень плодородной, но она способствует развитию цветочных культур, поэтому с ними можно проводить любые работы. Начало августа – хорошее время для посева семян турецкой гвоздики и других многолетников.

7 августа

Это благоприятное время для подкормки растений.

8 августа

Продолжайте ухаживать за цветами и растениями на участке. Пересаживайте рассаду многолетних цветов, если они в этом нуждаются.

9 августа

Луна в плодородном знаке Весов – удачное время для посева редьки, дайкона, редиса и зелени. Выбирайте сорта, имеющие короткий период вегетации.

10 августа

В этот день можно не только сеять овощи, но и выполнять другие работы. Пересаживайте рассаду в теплице и высаживайте редис, пекинскую капусту. Собирайте урожай овощей и фруктов, копайте картошку.

11 августа

Луна в Скорпионе – благоприятное время для посадки многолетних культур с закрытой корневой системой. Можно сажать не только зелень и некоторые овощи, но и саженцы плодовых деревьев.

12 августа

Продолжайте посадку саженцев и полив растений. Используйте удобрения для внекорневой подкормки.

13 августа

Поливайте растения, если нет дождей, и разрыхляйте почву после полива. Прорежьте всходы и удаляйте сорняки.

14 августа

Луна в знаке Стрельца – отличное время для уборки урожая. Копайте картофель, собирайте яблоки, груши, виноград. Собирайте семена и выкапывайте луковицы цветов. Также следует собирать и сушить лекарственные травы и семена.

15 августа

Не стоит сейчас сеять овощи, но можно посеять зелень. Кроме того, не рекомендуется поливать и обрезать растения. Проводите обработки для защиты от болезней и вредителей.

16 августа

Луна в знаке Козерога – время для активных работ на земельном участке. Поливайте растения, собирайте семена, сажайте многолетники и выполняйте любые огородные работы.

17 августа

Под знаком Козерога сажайте многолетние растения только с закрытой корневой системой. Также подготовьте посадочные ямы, удобрите их и выберите подходящее место для растений. Можно посеять редис, зелень, лук на перо и салат.

18 августа

Луна в знаке Водолея считается неплодородной. Не рекомендуется сеять овощи или сажать многолетние культуры. Поливать и подкармливать растения тоже не стоит. Этот день лучше потратить на отдых или уборку грядок.

19 августа

Полная Луна не является лучшим временем для посадки новых растений. Минимизируйте работы на земельном участке.

20 августа

Луна в знаке Рыб очень плодородна. Можно посеять семена быстрорастущих культур для закрытой почвы, таких как редис и ранние огурцы. Также пора пересаживать рассаду на постоянное место и сеять многолетние цветы.

21 августа

Продолжайте поливать и подкармливать растения, но не перегружайте их. Также проведите обрезку поврежденных веток и заложите органические отходы в компост. Посейте многолетние цветы для цветения в следующем году.

22 августа

Луна в знаке Овна считается совсем неплодородной, но этот день подходит для сбора урожая. Копайте картофель, собирайте помидоры, баклажаны, перец и капусту.

23 августа

После сбора урожая обратите внимание на участки, где могут появиться сорняки. Обработайте их гербицидами, чтобы уничтожить сорняки и подготовить участок к осенним посевам.

24 августа

Луна переходит в плодородный знак Тельца, способствующий посадке новых растений. Можно сажать саженцы плодовых деревьев и ягодников, а также сирень.

25 августа

Продолжайте уход за растениями. Подготовьте посадочные ямы для осенней посадки саженцев, внесите удобрения, чтобы они смешались с почвой.

26 августа

Луна в знаке Близнецов – время сбора урожая. Собирайте яблоки и груши, особенно не подходящие для длительного хранения. Кроме того, удалите излишнюю поросль и сорняки.

27 августа

Косите газонную траву и сидераты, если они достаточно выросли. Уделите внимание участкам, где вы уже собрали урожай.

28 августа

Луна в знаке Близнецов призывает продолжать работы по уходу за растениями и земельным участком.

29 августа

Луна в знаке Рака – плодородный период. Сейте быстрорастущую зелень, такую как шпинат и салат. Также поливайте растения и разрыхляйте землю.

30 августа

Закладывайте органические отходы для компоста, но не используйте больные или поврежденные остатки. Также продолжайте уборку и готовьте консервацию, сушку и заморозки на зиму.

31 августа

Луна находится в знаке Льва, что способствует сбору урожая. Собирайте яблоки, груши, помидоры, капусту, морковь и баклажаны. Также обработайте ранние сорта фруктов от болезней с помощью фунгицидов.

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