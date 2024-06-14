Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году: как в этот день поминают умерших и ходят ли на кладбище

Завершает цикл пасхальных праздников Троица – праздник Сошествия Святого Духа. С ней у православных христиан связана поминальная, или как ее еще называют родительская суббота. Она еще называется Вселенской.

OBOZ.UA собрал все главные традиции этого дня. Рассказываем, нужно ли в этот день посещать кладбище и ходить в церковь.

Традиции Троицкой родительской субботы

Вселенская родительская суббота отмечается в канун Троицы, которая всегда выпадает на воскресенье. Ее дата каждый год меняется и зависит от даты Пасхи. Поминовение умерших происходит на 49 день после величайшего христианского праздника. В этом году он выпадает на 22 июня.

Посещать могилы усопших родственников можно как в саму поминальную дату, так и накануне – в пятницу. При этом следует навести на кладбище порядок, возложить живые цветы, помолиться за души умерших.

Утром в субботу в церквях служат заупокойную литургию, а затем панихиду. Священники молятся о умерших, имена которых оставляют в записках верующие. После службы можно заказать приватную панихиду на кладбище.

Этот день рекомендуется провести в посте. А также заняться приготовлениями дома к празднованию Троицы – убрать его и украсить живой зеленью.

На обед во Вселенскую родительскую субботу следует подавать блюда, которые считаются поминальными. Это может быть кутья, пирожки, блины, кисель, а также блюда, которые любили покойные.

Запреты Троицкой родительской субботы

Так как этот день считается поминальным, на него не стоит назначать развлекательные мероприятия или веселье. Лучше провести его в воспоминаниях об умерших, размышлениях и молитве.

Также не стоит в эту дату ссориться, злословить, сплетничать, оскорблять других. Особенно вспоминать злым словом умерших. Вместо этого нужно думать о хорошем, помогать другим, подавать милостыню и т.д.

Под запретом в дни Троицы также тяжелый физический труд. Уборку на кладбище лучше сделать накануне.

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