Когда украинцы теперь отмечают День Петра и Павла: дата изменилась

После перехода на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты церковных праздников. Ежегодно верующие чтят память апостолов Петра и Павла, которые были преданными учениками Иисуса Христа и приняли мученическую смерть за свою веру. По новому календарю день Петра и Павла выпадает на 29 июня.

Традиционно в этот день верующие поминают тех, кто отошел в мир иной. О традициях и верованиях на день Петра и Павла – читайте в материале OBOZ.UA.

Дата праздника

Первые сведения о религиозных празднованиях в честь апостолов Петра и Павла относятся к IV веку. Сначала разные церкви чтили память учеников Христа в разные даты, но впоследствии праздник стал исключительно летним. Ранее христиане западного обряда чествовали Петра и Павла 29 июня, а восточного – 12 июля. После перехода на новый юлианский календарь праздник приходится на 29 июня.

Кто такие апостолы Петр и Павел

Петр – первый ученик Христа, признавший Иисуса мессией. Петр сначала прошел через отречение, но впоследствии признал свою ошибку, возглавил общину христиан и даже стал первым папой римским.

История апостола Павла – трагическая и поучительная. Павел был жестоким гонителем христиан, но со временем сам уверовал, раскаялся и стал преданным проповедником учения Иисуса. Павел много путешествовал и написал 13 посланий в разные церкви, которые стали священными текстами для христиан.

Апостолы погибли как мученики: Петра распяли на кресте, а Павлу отрубили голову. Вклад апостолов вклад в становление христианства важен и значителен, поэтому им до сих пор отдают огромное уважение.

Традиции на день Петра и Павла

В Украине традиционно готовили "мандрики" – пампушки на основе сыра. Название, кстати, печенье получило в честь странствий Петра и Павла.

На церковную службу верующие несут цветы и венки, главным элементом которых являются красные маки. Также святят хлеб с нового урожая – его выпекали даже из недозрелого зерна.

Христиане восточного обряда имеют традицию поминают умерших близких и родственников.

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