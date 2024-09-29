Кого ждет стабильность, а кому придется побегать: гороскоп на осень для всех знаков

Весы – знак баланса и гармонии, так что первая половина октября обещает принести хорошие новости, романтические встречи и успешные проекты. Однако с началом сезона Скорпионов ситуация наберет обороты. Юпитер в Близнецах и Сатурн в Рыбах создадут насыщенный вихрь эмоций, судьбоносных решений и глубинных трансформаций.

Венера в Весах и Плутон в Козероге будут в сложной квадратуре. Это период вызовов, направленных на выявление глубинных проблем. Астрологи говорят, что осень станет ключевым периодом года и даст ответы на многие вопросы.

Овен

Поскольку осеннее равноденствие смещает фокус на баланс, звезды предлагают замедлить темп. Хотя лето было временем для продвижения вперед, сейчас пора подумать о ваших отношениях. Определите намерения найти гармонию между вашей независимостью и партнерством. Поскольку Весы управляют вашим седьмым домом отношений, осень идеально подходит для укрепления связей и освобождения от негатива.

Телец

Осенний сезон сосредотачивает внимание на ваших повседневных делах и самочувствии. Определите намерения о своем здоровье, балансе между работой и личной жизнью и о том, как вы тратите свою ежедневную энергию. Поскольку равноденствие активизирует ваш шестой дом рутины, подумайте о небольших устойчивых изменениях, которые поддержат вас в течение зимних месяцев.

Близнецы

Осень повлияет на ваш пятый дом творчества и радости – это ваш сезон для самовыражения. Настройтесь на то, чтобы коснуться вашего внутреннего ребенка – что приносит вам радость и чувство счастья? Осенью следует найти баланс между работой и отдыхом, чтобы в ваш распорядок вошло больше легкости и эмоций.

Рак

Посвятите осень тому, чтобы обрести эмоциональную стабильность. Задайте себе цель культивировать пространство – как физически, так и эмоционально, – которое будет безопасным и уютным. Независимо от того, это восстановление связи с семьей или создание уютной атмосферы дома, сейчас пора отдать предпочтение комфорту и безопасности. Подумайте о том, как вы можете создать святилище внутри и вокруг себя, когда приближаются пасмурные месяцы.

Лев

Осеннее равноденствие осветило ваш третий дом общения, побуждая вас определить намерения самовыражения. После блестящего лета пора подумать о том, как вы можете использовать свою репутацию в пользу общего блага. Сейчас пора согласовать свои мысли с действиями и найти гармонию в том, как вы общаетесь с другими.

Дева

Поскольку осеннее равноденствие приходится на ваш второй дом ценностей и ресурсов, это идеальное время, чтобы подумать о финансовой составляющей жизни. Ставьте намерения по поводу своих финансовых целей и материальных благ. После продуктивного лета пора оценить, соответствуют ли ваши ресурсы вашим ценностям. Действительно ли вы тратите время и энергию на то, что имеет основополагающее значение в жизни?

Весы

Осеннее равноденствие приходится на ваш первый дом, обозначая новую главу в вашем личном путешествии. Это ваш космический новый год – идеальное время для определения намерений вашей личности и самовыражения. Подумайте о том, как вы выросли за прошлый год и какую новую версию вы готовы открыть. Используйте это время, чтобы найти баланс между тем, кем вы являетесь, и тем, кем хотите быть.

Скорпион

Осеннее равноденствие приглашает вас исследовать свое подсознание, поскольку оно освещает ваш двенадцатый дом духовности и размышления. Это время для глубокого самоанализа и установления намерений внутреннего исцеления. Сосредоточьтесь на освобождении от старых моделей и привычек, которые вам больше не служат.

Стрелец

Осеннее равноденствие наполняет ваш одиннадцатый дом сообщества и долгосрочных целей. Пора сосредоточиться на своем кругу общения и больших стремлениях. Установите намерения и двигайтесь к цели. Осенью следует сбалансировать свои личные амбиции с вашим стремлением к сообществу и признанию. Найдите это время, чтобы подумать о том, как ваши дружеские отношения и связи поддерживают ваши мечты.

Козерог

Осеннее равноденствие освещает ваш десятый дом карьеры. Это время подумать о своих профессиональных целях. Определите намерения вокруг своих долгосрочных амбиций. Пора оценить, соответствует ли ваш текущий путь вашей истинной цели. Осенью стоит поставить четкие цели на оставшийся год, убедившись, что ваша тяжелая работа будет целенаправленной и результативной.

Водолей

Осень предлагает определить намерения вашего личного роста и высшего образования. Следует сосредоточиться на расширении своего кругозора. Это идеальный период для путешествий, образования и исследований. Подумайте о том, какие новые перспективы вы хотите охватить. Используйте это равноденствие, чтобы поставить цели, призывающие вас развиваться интеллектуально и духовно.

Рыбы

Осеннее равноденствие подчеркивает ваш восьмой дом трансформации и общих ресурсов. Предстоящий сезон – это восприятие изменений и установление намерений по поводу глубокого личностного роста. Пора подумать о более глубоких аспектах вашей жизни. Осень поощряет избавиться от того, что вам больше не приносит пользы, и принять трансформационную энергию сезона.

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