Самым ярким событием октября будет наблюдение кометы 2023-А3-ATLAS, которую можно увидеть на западной части неба невооруженным глазом. В этой связи от читателей поступают вопросы: что предвещает появление кометы на звездном небе? В разных духовных традициях народов нашей планеты кометы считаются вестниками, несущими между мирами информацию о событиях. А также на кометах путешествуют большие души. Если эти души прибывают воплощение, то появление кометы предвещает добрые события, если души покидают Землю, то разрушительны. Но все астрологические школы уверены в том, что появление комет, видимых невооруженным глазом на небе, предвещают изменения по всей планете, то есть имеют планетарное влияние. Комета 2023-А3-ATLAS будет видна с 12 по 26 октября.

Сразу объясню, что инициация событий кометой происходит в точке перигелия, когда комета максимально приближена к Солнцу. Перигелий кометы 2023-A3-ATLAS состоялся 27 сентября 2024 года. И комета начала удаляться от Солнца, а с 12 октября начнется максимальное сближение кометы с Землей. Влияние кометы характеризуется как хорошее. Кстати, сближение кометы с Землей, по поверьям, хорошее время для загадки желаний и построения планов на будущее. Тем более что наблюдение кометы совпадет с метеорным потоком Ориониды.

Что предвещают кометы?

Появление на небе комет происходит перед масштабными событиями на Земле. Не случайно комета появлялась на небе, например, в 1618 году, непосредственно перед началом Тридцатилетней войны в Европе. Также яркие кометы появлялись накануне начала Революции Достоинства в Украине (2013), протестов в Беларуси (2020), протестов в Казахстане (2022).

За последнее десятилетие мы наблюдали 9 комет! О каждой из них мы размещали статьи в "ОБОЗЕ". Давайте посмотрим на эксклюзивную подборку появления комет, и что произошло после прохождения кометами перигелия.

Комета C/2012 S1 (ISON) была открыта на Рождество, 21 сентября 2012 года. Стала наблюдаться всеми любителями астрономии с июля 2013 года. Стала видна на небе в сентябре 2013 года. Взорвалась в точке перигелия в ночь с 28 на 29 ноября 2013 года. В 7 градусе знака Стрельца. С этой кометой связано множество событий. В индийском эпосе "Махабхарата" есть пророчество об изменении эпох. Смена эпох должна начаться, когда Солнце, Луна, Юпитер будут находиться в знаке Рак в хороших аспектах к звезде Сириусу. Такая констелляция сложилась 8 июля 2013 года. Именно с 8 июля комету массово стали наблюдать любители астрономии с помощью оптических приборов. В ночь с 29 ноября 2013 года комета взорвалась в точке перигелия. В ту же ночь начались протесты, впоследствии приведшие к Революции Достоинства. Но схожие события в разных уголках нашей планеты также произошли в ту ночь (более чем в 70 точках на географической карте). Так эта комета считается известившей начало новой планетарной эры. Комета NEOWISE C/2020 F3 прошла перигелий (ближайшую точку своей орбиты к Солнцу) 3 июля 2020 года, находясь на расстоянии 43 млн км (или 110 расстояний от Земли до Луны) от Солнца и достигнув звездной величины по крайней мере 5 звезд. В августе вспыхнули протесты в Беларуси. C/2021 A1 (Leonard) — комета, открытая 3 января 2021 года. К открытию имела звездную величину 19,0. Абсолютная звездная величина кометы вместе с запятой составляет 5,3. С Земли была видна первый и последний раз. В декабре 2021 года комета достигла максимальной звездной величины примерно 4 при наблюдении вечером и утром в северном полушарии. 13 декабря 2021 года комета приблизилась на наименьшее к Земле расстояние 0,23 астрономических единиц. Поскольку комета двигалась по гиперболической траектории, она пересекла Солнечную систему только однажды, поэтому на Земле была только единственная возможность увидеть ее. После появления этой кометы начались протесты в Казахстане, а также через два месяца после появления кометы началось полномасштабное вторжение в Украину. C/2022 E3 (ZTF) Комета начала влиять на события в перигелии 12 января 2023 года, видимая с Земли наиболее ярко 17 января. C/2023 P1 (Ниссимура) прошла перигелий 17 сентября 2021 года. C/2023 H2 Lemmon Перигелий 29 октября 2023 года наблюдается невооруженным глазом 6 звездная величина. Перигелий кометы 2023-A3-ATLAS! 21 апреля 2024 года. Зеленая комета с двумя рогами, похожими на голову дракона. Во время солнечного затмения 8 апреля 2024 г. все наблюдатели за звездным небом искали комету 12Р ("комету с рогами, похожую на голову дракона", о которой я писал), но, кроме нее, совершенно неожиданно зафиксировали еще одну комету SOHO 5008. 5008 год ближе всего подошла к Солнцу во время затемнения, а сразу после завершения затемнения, взорвалась. КОМЕТА 2023-А3-ATLAS Перигелий 27 сентября 2024 года, максимальное сближение с Землей 12 октября 2024 года.

То есть, в этом году уже три кометы! 12Р, SOHO 5008 и 2023-A3-ATLAS. В мире действительно произойдут большие изменения.

Метеорные потоки

Метеорные потоки напрямую связаны с кометами, так как состоят из большого количества маленьких частиц, образовавшихся в результате разрушения больших комет. Когда эти частицы залетают в атмосферу Земли, то сгорают. Тогда люди видят на небе "звездные дожди". Звездные дожди считаются хорошими событиями : энергия от сгоревших частиц могут придать человеку немного силы. Поэтому во время звездопадов загадывают желания. Также звездопады любят смотреть люди, являющиеся предпринимателями. Они говорят, что после наблюдения звездопада дела значительно улучшаются.

В октябре мы можем наблюдать два больших звездопада, Дракониды и Ориониды. Пик метеорного потока Дракониды 8-10 октября, пик Орионид 21 октября. И три малых звездопада: звездопад Октябрьские Камелопардалиды — пик 5 октября, звездопад Дельта-Ауригиды — пик 11 октября и звездопад Южная Тауриды — пик 13 октября.