Кому в 2024 году ждет самый горячий роман в жизни: гороскоп

Некоторые знаки зодиака в скором времени начнут новую главу в истории любви. Их ждут судьбоносные встречи, романтические свидания, яркие путешествия и страстные открытия. Плутон, планета трансформации, находится в мятежном Водолее до 1 сентября. Этот астрологический транзит поможет вам уйти от обычных стандартов в отношениях и оживить ежедневную рутину.

Сатурн, планета преданности, продолжает двигаться через эмпатических Рыб, посылая сообщения о том, что работа над собой и самоисцеление являются предпосылкой полноценных долгосрочных отношений. Астрологи говорят, что некоторых знаков впереди ждет самый горячий роман в жизни.

Овен

Приготовьтесь к новому этапу в жизни: впереди – кардинальные перемены. Астрологи предсказывают, что потрясения произойдут ближе к осени, вероятнее всего – в начале октября.

Ретроградный Меркурий в этом году также будет полезен для саморефлексии и переосмысления вашей любовной жизни, особенно его путешествие назад через ваш пятый дом романтики и самовыражения с 12 по 28 августа. Тщательная внутренняя работа над травмами может привести вас именно туда, где вы хотите быть.

Телец

Вы сможете почувствовать глубокую связь с очень особенным человеком. Это будет ваша родственная душа. Партнер будет понимать вас буквально с полуслова. Важной вехой в году была дата 20 апреля, когда Юпитер, планета удачи, и Уран, планета перемен, встретились в вашем знаке впервые с 2011 года. Это положило начало совершенно новой оптимистической эпохе в истории любви.

Вероятны инновационные решения, такие как открытие семейного бизнеса, планирование дальних путешествий или переездов.

Близнецы

Вы будете двигаться по неизведанной местности благодаря значительным планетным смещениям, освещающим ваш пятый дом романтики, одиннадцатый дом долгосрочных желаний и первый дом самосознания. Быть верным себе – ключ к тому, чтобы встретить партнера, который поддержит ваши ценности и стремления.

2024 также ознаменуется экспансивным переходом Юпитера в ваш знак – чего не было с 2012-2013 годов. Этот транзит обязательно сделает вас еще более привлекательным и магнетичным. Впереди – судьбоносные встречи и романтические знакомства.

Рак

Хотя вы, как правило, немного домоседы, предпочитающие одинокие вечера, ваш любовный гороскоп в 2024 году будет достаточно насыщенным. Отчасти это связано с тем, что начинается новая серия затмений, которая активирует девятый дом приключений. Этот сектор вашей диаграммы в последнее время был в центре внимания совсем иным образом: Сатурн был там с прошлой весны, требуя, чтобы вы обрели больше ясности в своих идеалах и духовных стремлениях.

И примерно 17 сентября, когда лунное затмение достигнет вашего девятого дома, вы почувствуете, что наконец-то пора расправить крылья и начать новую страницу в истории любви. Период вашего дня рождения, в частности, с 16 июня по 11 июля, также является отличным моментом для новых знакомств.

Лев

Год начался с влияния Меркурия, завершившего ретроградный путь в вашем пятом доме романтики и самовыражения. Это позволило вам использовать ваши творческие импульсы, чтобы почувствовать себя более эмоционально наполненным.

В этом году вы будете иметь несколько судьбоносных периодов для важных решений: со 2 по 25 июля, с 12 августа по 9 сентября и с 12 по 28 августа. Семейные Львы могут задуматься о пополнении в семье, а одинокие начнут страстный роман.

Дева

Ваш любовный гороскоп на 2024 год предусматривает серьезные изменения, а также повышение самосознания и развитие отношений. Сатурн, планета преданности и границ, движется через ваш седьмой дом партнерства с прошлой весны, внося больше структуры в эту часть вашей жизни.

Вы сможете более четко определить, кому вы посвящаете свое время и энергию, и насколько эти отношения перспективны. Приблизительно 17 сентября, когда лунное затмение приходится на ваш седьмой дом, вы станете еще больше осознавать динамику в близких отношениях. Вероятно, некоторым придется пережить непростой период расставания.

Весы

Впереди – эпоха перемен и трансформаций. Большинство затемнений 2024 года, изменяющих правила игры, приходится на ваш знак или седьмой дом партнерства. Благодаря этому вы почувствуете себя сильными и готовыми принять значительные перемены. Речь идет о судьбоносных решениях, таких как брак или рождение детей.

Пора взять на себя больше ответственности и начать новый этап в жизни. Самый благоприятный период в году будет с 29 августа по 22 сентября – время, когда Венера будет двигаться через ваш знак.

Скорпион

В этом году в центре внимания будет сфера романтики и любви – благодаря значительным планетным действиям в этих секторах вашей диаграммы. Сатурн, планета обязательств и ограничений, находится в вашем пятом доме романтики и самовыражения с прошлого года, что поощряет поиск стабильности в отношениях.

Если вы одиноки, может показаться, что вы находитесь в разгаре трудных жизненных уроков. Работа над самооценкой и собственным эго также сейчас является главной темой.

Стрелец

Изменения в жизни вдохновят вас направить все усилия в творческое дело. В то же время, стремление к независимости и приключениям несколько утихнет. Вам захочется стабильности, уверенности и надежного плеча рядом.

Юпитер, ваша правящая планета, также совершает серьезный переход, который повлияет на вашу любовную жизнь в этом году. Начиная с 25 мая планета изобилия будет двигаться через ваш седьмой дом партнерства, что может привести к судьбоносным предложениям и решениям.

Козерог

От природы вы больше всего стремитесь к структурированности и стабильности. Однако в этом году вы будете более склонны подчеркивать игривость, веселье, спонтанность – возможно, даже найдете новые способы проявить творчество и взять паузу в работе, чтобы уделить больше внимания партнеру.

Лето, особенно период с 16 июня по 11 июля, принесет много ярких впечатлений и романтических событий.

Водолей

В этом году астрологи советуют больше прислушиваться к интуиции. Если вы одиноки и надеетесь встретить кого-то особенного, удача будет на вашей стороне. Старайтесь почаще бывать на различных мероприятиях. Юпитер будет двигаться через ваш пятый дом романтики и самовыражения, начиная с 25 мая и в течение примерно года. Это идеальное время для флирта, встреч, знакомств и романтических отношений.

Также 2024 будет благоприятным для беременности, усыновления и всех других аспектов, связанных с детьми.

Рыбы

Год будет полон вдохновения и эмоций. Прежде всего, вам нужно исцелиться от предыдущих травматических отношений.

Приблизительно 17 сентября, во время затмений в вашем первом доме самосознания, начнется новая история. Это может быть очень эмоциональный момент, спровоцирующий неожиданные изменения. В любом случае поверьте, что это затемнение служит основной цели, которой вам нужно добиться.

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