Кому в ближайшее время светят неприятности: гороскоп

Период с 22 по 26 мая будет достаточно нестабильным. Некоторым знакам зодиака придется решать сложные задачи, преодолевать серьезные вызовы и бороться с постоянными неурядицами. Конец мая принесет противоречия, конфликты и задержки по делам.

Согласно прогнозу, следует быть осмотрительными и не принимать импульсивные решения. Важно набраться сил перед активными небесными транзитами, ознаменующими начало насыщенного летнего сезона.

Овен

Вам трудно будет добиться согласия в переговорах. На работе не тратьте время на разговоры с лентяями, а приступайте к делу. Вашу настойчивость обязательно заметят и оценят. Вероятно, вы получите премию в конце месяца.

Телец

На этой неделе вы подумаете о собственном комфорте и перестанете постоянно обращать внимание на мнение других. На работе не соглашайтесь на дополнительные обязанности – есть риск того, что никто не оценит ваш труд. К тому же стоит позаботиться о своем здоровье. В личной жизни возможны перемены, связанные с переездами и ремонтами.

Близнецы

Конец весны будет способствовать возобновлению старых знакомств. На работе будьте осторожны со словами, потому что дурацкое замечание может испортить гармоничные отношения. В личной жизни вам захочется вернуть партнера, который постоянно от вас отдаляется. Астрологи советуют освободиться от старых ограничений и создать больше места для новой любви.

Рак

На этой неделе вы можете рассчитывать на счастливые стечения обстоятельств. На работе убедитесь, что вы действительно выполняете больше задач, чем вам было назначено, и вас будут ценить как сотрудника. Возможны премии и повышение. Романтические прогулки и свидания принесут яркие эмоции. Одинокие Раки могут начать новые отношения.

Лев

На работе вы не дадите себя обмануть и не позволите воспользоваться вашими достижениями. Не поддавайтесь на необдуманные дискуссии и уверенно идите к своей цели. В личной жизни вас ждет много соблазнов. Одинокие Львы могут начать отношения с онлайн-знакомства.

Дева

Лучше подходить к сложным ситуациям с юмором и оптимизмом. На работе вы можете рассчитывать на благодарности, но кто-то из коллектива попытается вас подставить, соревнуясь за расположение руководителя. Астрологи тоже советуют меньше критиковать недостатки партнера и закрывать глаза на его ошибки. Не экономьте на удовольствиях в выходные.

Весы

Конец мая не принесет в вашу жизнь особых забот. На работе следите за своими текущими обязанностями, помня, что не все можно сделать быстро. Весы, которые находятся в стабильных отношениях, перейдут на новый этап – возможные судьбоносные предложения. А одинокие представители знака вряд ли захотят в этот период начинать новый роман. Все свободное время вы будете посвящать дому и семье.

Скорпион

Вам захочется радовать партнера и делать приятные вещи для своего окружения. На работе вы будете помогать тому, кто только пришел в компанию и не справляется с текущими обязанностями. Семейным Скорпионам астрологи советуют обеспечить своему партнеру больше развлечений и романтических свиданий. Одинокие представители знака будут искать яркие впечатления.

Стрелец

На этой неделе ждите положительных событий. На работе вы, наконец, сможете поговорить на серьезные темы с руководством. Однако придется напомнить некоторым людям об исполнении своих обязательств. Женщинам-Стрельцам, которые находятся в стабильных отношениях, не стоит слишком навязывать свое мнение партнеру. Одиноким следует проявлять больше креативности во время встреч.

Козерог

Начало недели принесет неожиданные ситуации. На работе у вас будет много разговоров об изменении ваших обязанностей. В личной жизни вы можете чувствовать себя в ловушке под давлением партнера. Но помните, что вы обещали больше, чем выполните.

Водолей

На этой неделе вам захочется больше впечатлений и увлекательных приключений. На работе вам захочется отойти от рутинных обязанностей и заняться чем-то совершенно новым, что побуждает ваш разум мыслить творчески. Одинокие Водолеи начнут просматривать сайты знакомств – и могут встретить кого-то особенного.

Рыбы

Конец весны будет способствовать важным размышлениям. На работе вы можете легко справиться с невыполненными обязанностями и даже можете начать новые проекты. Партнер попытается удивить вас приятными сюрпризами.

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