Кому ждут неожиданности: гороскоп на осень для всех знаков зодиака

Осень станет временем судьбоносных выборов, непростых решений и глубинных трансформаций. Некоторым знакам зодиака придется принимать решение, которое отразится на долгосрочном будущем. Лунное затмение в знаке Рыб 17 сентября знаменует собой начало серии затмений, которая продлится до 2027 года.

2 октября солнечное затмение в Весах будет побуждать искать справедливость и гармонию. А ноябрь начнется с новолуния в Скорпионе, что принесет энергию рисков, беспокойства и изменений.

Важны астрологические транзиты на осень-2024

2 сентября: новолуние в Деве;

17 сентября: лунное затмение в Рыбах;

22 сентября: начинается сезон Весов, осеннее равноденствие;

2 октября: солнечное затмение в Весах;

17 октября: полнолуние в Овне;

22 октября: начинается сезон Скорпионов;

1 ноября: новолуние в Скорпионе:

15 ноября: полнолуние в Тельце;

19 ноября: Плутон входит в Водолея;

21 ноября: начинается сезон Стрельцов;

25 ноября: начинается ретроградный Меркурий.

Овен

Вас больше всего мотивирует ваша независимость, но этой осенью подумайте о том, чтобы открыться для близких отношений. Романтические знакомства, дружба, даже профессиональное сотрудничество могут усилиться в течение нескольких недель благодаря движению Солнца через Весы, усиленному мощным солнечным затмением 2 октября. Одинокие представители знака могут встретить любовь всей жизни.

Телец

Поскольку солнечное затмение в Весах 2 октября проходит через область вашей диаграммы, связанную со здоровьем, стоит позаботиться о самочувствии. Не медлите с визитами к врачу. Со всеми этими обязательствами в вашем списке дел вы едва успеваете успокоиться. Важно позаботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии и не быть слишком зацикленными на работе.

Близнецы

Серия затемнений на оси Дева-Рыбы полностью перевернула вашу жизнь. Вы готовы наслаждаться каждым моментом. Вас ждет период ярких впечатлений и счастливых событий. Наслаждайтесь этим выплеском энергии. Не удивляйтесь, если совершенно неожиданно вы почувствуете, что безумно влюбились в особого человека – и это взаимно.

Рак

Следующие несколько недель принесут вихрь перемен, особенно в семье. Можно обвинить в этом солнечное затмение в Весах. Решатся старые проблемы, будут неожиданные повороты в казалось бы стабильном течении жизни. Сейчас идеальный момент для задушевных разговоров и разработки стратегий на будущее.

Лев

Следующие несколько недель будут прекрасным временем, чтобы заполнить свой календарь разнообразными событиями и мероприятиями. Вы справитесь. Имейте в виду, однако, что Плутон вернется в Водолея, активизируя область вашей диаграммы, связанную с серьезными отношениями. Возможно, в личной жизни вас ждет определенная драма. Будьте готовы проявить выдержку и терпение, если вы хотите сохранить эти отношения.

Дева

В течение нескольких месяцев планеты активизируют область вашего диаграммы, связанную с финансами и ресурсами. Вы откроете новые источники дохода и пополните кошелек. В жизни будет царить стабильность. Вы, наконец, сможете сформировать достаточную финансовую подушку, и перестанете постоянно экономить. Коридор затемнений приглашает вас мечтать смелее и масштабнее.

Весы

Осеннее равноденствие, зажигающее ваш сезон, уравновешивает небо равными частями дня и ночи – символом гармонии и обновления. Для вас это напоминание о том, что ваша энергия направлена на новые начинания и личностный рост. Подумайте о вдохновенных намерениях воплощения следующей мечты. Глубоко поразмышляйте над своими желаниями и составьте план реализации.

Скорпион

Обращение к истине может быть болезненным – вот почему так много людей живет в состоянии постоянного отрицания. В течение нескольких недель – особенно когда хаос начинает разворачиваться во время сезона затмений – убедитесь, что вы больше сочувствуете к себе. Независимо от того, нужно ли вам время в одиночестве или безопасное плечо, чтобы поплакать, дайте себе разрешение испытывать эти эмоции без давления и напряжения.

Стрелец

В сентябре мощная активация на оси Дева-Рыбы вдохновит вас расправить свои крылья и улететь навстречу мечтам. Жизнь вдохновит на реальные положительные изменения. Все социальные, волонтерские, рабочие и творческие проекты будут успешными. Смело высказывайте свое мнение – это приведет к славе и признанию.

Козерог

Поскольку планеты двигаются через зону вашего диаграммы, связанную с карьерой и успехом, это идеальное время для того, чтобы сделать несколько смелых шагов. От нынешних решений будет зависеть ваше будущее на несколько лет. В течение нескольких недель влиятельные люди заметят, что ваши таланты имеют потенциал.

Водолей

Вы настойчиво работали в течение прошлого года, и теперь ваши усилия получили наконец надлежащую оценку. Следующие несколько недель также касаются начала совершенно новой главы в вашей жизни. Это связано с транзитом Плутона, планеты трансформации. Возможно, вы рискнете полностью изменить свою жизнь.

Рыбы

Вероятно, вы начнете ощущать много интуитивных прозрений, когда в сентябре в вашем знаке начнется серия затмений. Вы испытываете желание замедлиться и поразмыслить, и это время является фантастическим периодом для личного роста и исцеления. Вникните в самонаблюдение, столкнитесь со старыми страхами и отпустите весь негатив.

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