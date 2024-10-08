Кому ждут шокирующие события: гороскоп на неделю для всех знаков

Период с 8 по 13 октября ознаменуется мощными астрологическими транзитами. Влияние активного Меркурия и воинственного Марса в начале этой недели приведет к неожиданным конфликтам и импульсивным поступкам. Ретроградный Юпитер может стать ключевым моментом роста.

К 12 октября завершится ретроградный Плутон, что откроет эпоху глубинных трансформаций. 13 октября Меркурий в Весах "столкнется" с прямым Плутоном в Козероге. Но, несмотря на хаотичность влияний, астрологи успокаивают: изменения будут к лучшему, ведь Солнце в Весах образует тригон с Юпитером, планетой развития.

Овен

Неделя будет ключевой для принятия решений. Вы сможете обойти помехи, которые предстанут перед вами, или даже найти выход из-за ограничений или задержек. Венера в Скорпионе и Меркурий в Весах повлияют на сферу общения. Ожидайте важные сдвиги в переговорных процессах. Инвестиции будут прибыльными и удачными.

Телец

Придется внести некоторые коррективы в свои планы. Это может быть для вас сложной задачей, потому что вы больше всего цените стабильность. Однако пусть согреет вас мысль о том, что эти коррективы внезапно откроют значительные финансовые возможности. Кто-то может предложить интересное соглашение или перспективное сотрудничество.

Близнецы

На этой неделе вы получите второй шанс. Следует внести коррективы и найти лучший способ для достижения цели. Это время для самовыражения, воплощения идей и долгосрочных планов. Важно, чтобы вы чувствовали себя уверенными, так что уделите внимание внешности при подготовке к важным переговорам.

Рак

Прислушайтесь к интуиции. Вы можете ощущать потерю ориентиров, пытаясь сфокусироваться на новом деле. На этом этапе все в вашей жизни потребует гибкости и терпения. В конце недели вы заметите, что теперь все легко дается. Вы в нужном месте в правильное время.

Лев

Возможно, вы пытаетесь принять решение, финансовая сторона которого выходит за пределы вашего бюджета. Но с помощью определенных корректировок, компромиссов или привлечения полезных людей вам все удастся. Не сдавайтесь, пока не рассмотрено несколько возможностей. Меркурий в Весах находится в тригоне с Юпитером в Близнецах и вашем доме дружбы и знакомств. Это время для встреч, разговоров и романтических свиданий.

Дева

На этой неделе появятся новые возможности. Но на работе ситуация будет напряженной. Коллеги или потенциальные партнеры не будут соблюдать правила и не выполнять задачи – и это может огорчать. Пытайтесь не полагать на других больших ожиданий, потому что вы можете быть разочарованы. Если вы ищете работу, вы можете получить приглашение на собеседование или реальное предложение.

Весы

В начале недели вас ждут важные социальные взаимодействия. Вы возглавите проект на работе или будете готовы начать важное партнерство. Меркурий в Весах в тригоне с Юпитером в Близнецах повлияют на ваш дом духовных знаний и руководства. Прислушайтесь к знакам и интуиции. Вы озвучите вопрос, и вселенная сразу ответит. Это хорошее время для размышления над тем, что вы хотите. Представьте себе лучшую жизнь, которую только можете придумать, и визуализируйте ее.

Скорпион

В начале недели в вашей жизни может быть больше препятствий. Ситуации будут в застое, развитие остановится, переговоры усложнятся. Вселенная просит вас внести коррективы. Вам повезет, когда дело касается заработка денег из альтернативных источников. Вы можете извлечь выгоду от превосходных инвестиций.

Стрелец

На этой неделе круг ваших друзей расширится. Однако дома могут возникнуть некоторые проблемы, потому что кто-то не берет на себя обязательств. У вас может возникнуть соблазн взять на себя тяготы, которые вам не принадлежат. В конце недели вы встретите замечательных людей. Это может быть началом крепкой дружбы или перспективных романтических отношений.

Козерог

Следует посмотреть взятые на себя обязанности и увидеть, что можно делегировать или оптимизировать. Меркурий в Весах и Юпитер в Близнецах повлияют на ваш дом здоровья и благополучия. Здоровая пища и физические упражнения действительно имеют значение. Вы также можете заметить, что ваши связи с семьей и друзьями также заставляют вас чувствовать себя лучше.

Водолей

Вы будете чувствовать себя отстраненно. Такое ощущение, будто вы в детстве сидите у окна и делаете уроки, а все ваши друзья играют на улице. Словно весь мир хорошо проводит время, а у вас есть только бремя и обязательства. Необходимо изменение мышления. Попытайтесь делегировать определенные обязанности на работе, чтобы иметь больше свободного времени.

Рыбы

На этой неделе ваше внимание сосредоточено на доме. Ваши родственники могут собраться на импровизированную вечеринку. На работе вы обнаружите, что препятствие или ограничение вы создали сами. Хорошая новость состоит в том, что вы также можете разрешить ситуацию самостоятельно. Внезапно то, что мешает вам, кажется, полностью исчезнет, и путь вперед станет ясным.

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