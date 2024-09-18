Коридор затемнений ударит по 4 знакам зодиака: кому приготовиться

Вселенная – это единая система, в которой все взаимосвязано между собой. Именно поэтому масштабные астрономические события невероятно сильно влияют на человеческую жизнь.

Коридор затемнений, который начнется с лунного затмения 17 сентября, станет мощным испытанием для четырех знаков зодиака. Астрологи отмечают, что их ждут сдвиги в отношениях, карьере и личной жизни.

Овен

Вы уже пережили немало изменений в этом году. Они были не только внешними, но и внутренними. Вы постепенно отпускаете часть старой личности и открываете новую версию себя. Это трудный процесс, но необходимый.

Лунное затмение в Рыбах станет для вас напоминанием, что пора сосредоточиться на своих внутренних потребностях. После года, наполненного вызовами, пора позаботиться о себе, а также внедрить новые привычки, которые изменят ваше мировоззрение и помогут вам двигаться вперед с позитивом. Эта внутренняя трансформация станет важной подготовкой к 2025 году, когда Сатурн войдет в ваш знак и принесет серьезные вызовы и новые возможности.

Весы

Для Весов текущий год являлся периодом испытаний и проверки на прочность. Южный узел в вашем знаке заставил вас переосмыслить отношения, дружбу и динамику вашей социальной жизни. Возможно, вы чувствовали себя одинокими, но это был важный этап понимания того, кто действительно заслуживает вашего доверия.

Лунное затмение в знаке Рыб поможет сосредоточиться на исцелении. Пора избавиться от токсических отношений и научиться любить себя. К началу октября вы уже будете уверены в том, что у вас есть все необходимое для достижения новых целей. Однако затемнение призывает вас копнуть глубже и осознать собственную ценность. Это станет важным уроком этого периода.

Дева

Девы почувствуют одну из самых мощных энергий в этом году во время затемнения в Рыбах. Этот период позволит вам лучше понять себя и свои отношения с окружающими людьми. Благодаря влиянию Сатурна, противостоящего вашему знаку, вы уже видите реальность, в которой находятся ваши отношения – и дружеские, и романтические. Больше нет места для иллюзий.

Сейчас у вас есть инструменты для создания подлинных и значимых связей. Вы созрели для любви, которая является настоящей и искренней. Изменения, которые принесет это затмение, позволят вам отпустить старые не сработавшие отношения и открыть двери для новых положительных начинаний. Это завершение одного этапа и начало нового – лучшего и более гармоничного.

Рыбы

Для Рыб лунное затмение 17 сентября станет особенно значимым событием. Это не только астрологический транзит, но и хорошее время, чтобы отпустить старое и принять новую энергию. Под влиянием Сатурна, находящегося в вашем знаке, вы переживаете процесс метаморфозы, и эти изменения уже заметны окружающим людям.

Это время для дисциплины и определения нового направления в вашей жизни. Благодаря этим трансформациям вы открываете новые горизонты и получаете возможность проявить себя по-новому. Когда Северный узел перейдет в ваш знак, вы поймете, что ваша независимость и уверенность в себе откроют новые шансы воплотить мечты в реальность.

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