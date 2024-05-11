Красиво и полезно: какие комнатные растения отпугивают мух

У лета множество великолепных прелестей, но есть и недостатки. Например, насекомые, которые надоедают нам и дома, и на природе. Бороться с ними можно, в частности, с помощью комнатных растений.

К примеру, мухам очень не нравятся запахи некоторых видов, которые легко можно вырастить на подоконнике. OBOZ.UA рассказывает об этих растениях подробнее.

Лаванда

Все разновидности растения содержат эфирные масла, запах которых очень приятен для людей и крайне отвратителен для насекомых вредителей. Лаванду можно посадить на клумбе под окнами или вырастить в горшке на подоконнике. А когда она расцветет, букеты сине-фиолетовых цветов чудесно украсят ваш дом и обеспечат дополнительную защиту.

Эвкалипт

Отдельные виды уроженца Австралии хорошо выращивать в горшках в комнатных условиях. Эвкалипт дает массу преимуществ сразу. Он выделяет в атмосферу фитонциды, способные убивать бактерии. А еще специфически, но довольно приятно пахнет. Вот этот запах его и не выносят мухи.

Бархатцы

Свежий, слегка терпкий аромат бархатцев, видимо, знаком каждому из нас. Мухи тоже его хорошо узнают и стараются обходить. Чтобы защитить жилище от назойливых насекомых, посадите эти цветы в ящиках за окном и они будут справляться со своей задачей почти все лето и до первых холодов.

Базилик

Чтобы иметь свежую зелень базилика постоянно под рукой и не переживать, что она увянет, посадите ее в горшке. Так вы получите душистую траву для своих блюд и салатов, а еще натуральный репеллент. Причем в том самом месте, где он больше всего нужен – на кухне.

Мята

Так же и мята. Она принесет вам двойную пользу, ведь станет свежим ингредиентом для блюд и напитков и при этом не подпустит к себе мух. Такую ароматическую зелень можно выращивать как в помещении, так и в ящике за окном. Причем в ящик можно высадить сразу несколько разных видов зелени – это будет иметь интересный декоративный вид.

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