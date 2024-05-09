Критический момент для Овна и успех для Девы: гороскоп до октября-2024

В астрологии периоды ретроградов планет считаются моментами, когда у каждого из нас есть возможность вернуться в прошлое и исправить свои ошибки. Или завершить незавершенные дела.

В мае на ближайшие 5 месяцев в ретроград переходит Плутон – планета трансформации и глубинных изменений. Все знаки получат возможность выйти из зоны комфорта и начать движение к личностному росту. Каждый будет переживать эту фазу по-своему. Читайте дальше, чтобы узнать, что ретроградный Плутон принесет вам.

Овен

Вам предлагается переосмыслить то, чего вы надеетесь достичь для мира. Вы можете заметить, что не все разделяют ваше видение, но поймете важность и потенциальное влияние ваших идей. К сентябрю подготовьтесь к возможной борьбе за власть и целый ряд побед и поражений, которые могут вызвать у вас бурные эмоции. Это будет критическое время, чтобы примириться с теми аспектами вашей карьеры, которые вы не можете изменить, и взять под контроль те, которые вы можете контролировать, чтобы помочь вашему профессиональному росту и личному авторитету.

Телец

Этот транзит Плутона может поставить на паузу некоторые ваши профессиональные начинания и побудить вас прояснить свои настоящие карьерные цели. Хотя общественное признание может пойти на убыль, вы можете выявить значительный рост на личном и внутреннем уровне, что может быть для вас еще более полезным. К концу этого периода вы столкнетесь со старыми убеждениями и образовательными траекториями, которые больше не соответствуют тому, кем вы являетесь сегодня. Откажитесь от устаревших точек зрения – это приведет вас к прорыву в понимании сложных тем, которые раньше ускользали от вас.

Близнецы

Вам предстоит глубокая переоценка собственных убеждений и давних перспектив. Чтобы добиться успеха, вам придется укрепить свою приверженность определенным идеям и более тщательно им следовать. С сентября вы можете столкнуться с определенными финансовыми сложностями – в возвращении долгов и выполнении обязательств. Вам, возможно, придется разорвать последние тягостные связи, чтобы дать возможность себе двигаться вперед.

Рак

Вселенная предлагает вам глубоко задуматься о недавних обязательствах и, возможно, пересмотреть решения, связанные с отказом от отношений или дальнейшим укреплением связей. Этот период посвящен усвоению и пониманию глубины ваших обязательств, изменению парадигмы того, как вы вступаете в близкие отношения. К концу этого ретрограда вы можете обнаружить, что способны взглянуть на старые привычки под новым углом. Эта фаза дает ключевой шанс фундаментально переосмыслить эти взаимодействия, и вы, возможно, обнаружите, что готовы окончательно отказаться от отношений, больше не служащих вашему росту, почерпнув из них все возможные уроки.

Лев

Проблемы в ваших личных связях сейчас оголяются. Время самоанализа, каковым является для вас этот ретроградный Плутон, может существенно изменить ваше восприятие этих отношений, особенно в свете недавних потрясений. К сентябрю планета может снова разжечь скрытые проблемы в вашей повседневной жизни и нерешенные вопросы со здоровьем. Вам придется критически переоценить свой образ жизни и здоровье. До завершения этого ретроградного периода вы сможете отказаться от вредных привычек и начать более здоровую и сбалансированную повседневную жизнь.

Дева

Ретроград Плутона побуждает вас к тщательной переоценке недавних изменений в образе жизни. Это прекрасное время, чтобы понять, какие ваши привычки полезны, а какие контрпродуктивны, это позволит вам соответствующим образом скорректировать свою повседневную практику. Проекты, которые вы хотите реализовать, оживят свой прогресс. Это смещение дает стимул для завершения данных творческих начинаний. К концу этого ретроградного периода вы сможете продемонстрировать свои успехи миру, приняв как свои удачи, так и провалы.

Весы

Вам предлагается проанализировать свои романтические отношения, личные желания и досуг. Эта фаза может заставить вас отказаться от определенных хобби или романтических интересов, чтобы по-настоящему понять собственные стремления и привязанности. До сентября вы можете столкнуться с новыми проблемами в вашей семейной жизни. Они могут проявиться в виде значительных изменений, таких как переезд, переосмысление отношений с членами семьи или, наконец, возвращение к семейной жизни, которую вы себе представляли. Этот период посвящен примирению с прошлыми внутренними конфликтами и принятию изменений, необходимых для создания благоприятной домашней обстановки.

Скорпион

Вам предстоит проделать глубокий внутренний анализ недавних изменений в вашем доме и семейной жизни. Пора посадить новые семена эмоционального роста и пересмотреть то, как вы их выращиваете в своей личной жизни. Вы можете столкнуться с нерешенными проблемами в общении с друзьями, братьями, сестрами и соседями. Этот переход позволяет заявить о себе, поделиться своими истинными мыслями или, возможно, завершить дискуссии, которые необходимо завершить, чтобы улучшить ваши отношения и стратегию общения в будущем.

Стрелец

Пора переоценить недавние разговоры с близкими и ваше образование. Ретроград Плутона может принести важные идеи, которые улучшат ваше духовное и интеллектуальное понимание, углубляя ваши знания и перспективы. К концу лета у вас могут возникнуть проблемы, связанные с управлением деньгами. На этом этапе вам придется посмотреть свои ценности и то, как вы распоряжаетесь своими ресурсами. Настало решающее время признать, что ваша самооценка формируется не финансовым статусом, а тем, что вы действительно цените в жизни.

Козерог

Вы можете сейчас подвергнуть сомнению свои финансовые стратегии и собственные ценности. Ретроградный Плутон может показать, тратите ли вы слишком много денег или, наоборот, чрезмерно бережливы. В конце концов, это приведет к изменению вашего подхода к управлению деньгами. К сентябрю вы почувствуете новую жизнь в тех аспектах вашей личности, которые, по вашему мнению, вы переросли или пережили. Этот этап позволяет объединить то, кем вы были, с тем, кем вы становитесь. Вы признаете, что ваше прошлое является частью вас, но оно не диктует ваше будущее. Примиряясь со своим прежним "я", гордитесь своим развитием и успехами, которых вы достигли в личностном росте.

Водолей

У вас начинается значимый период саморефлексии. Вы углубитесь в вопрос о своей личности, ценностях и влиянии, которое вы оказываете на других. Это путешествие может побуждать вас изменить то, как вы представляете себя миру. Вы раскроете скрытые аспекты вашей психики и забытые воспоминания. Этот транзит может обнаружить подавленные истины и незаживающие раны, давая вам возможность противостоять им и исцелить их. Вы можете навсегда отказаться от деструктивного поведения или более не служащих вам отношений.

Рыбы

Ваше сознание расширяется. Этот период может раскрыть важные истины, которые были скрыты, обеспечив ясность с глубокими проблемами и улучшив ваше понимание своего внутреннего "я". Ваши групповые проекты могут наконец-то выйти на финальную стадию реализации. Как и ваши дальновидные цели. Этот транзит побуждает вас задуматься о своем вкладе в более широкие общественные инициативы и осознать, как вы вдохновляли других. Ретроградный Плутон является мощным временем для реализации и усиления вашего влияния на коллективные усилия.

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