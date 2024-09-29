Кто из знаков почувствует силу в октябре: гороскоп на луну

Октябрь будет активным и насыщенным периодом. Месяц начнется на благоприятной и гармоничной ноте, ведь в сезон Весов на первый план выйдет романтика и стремление найти баланс. Солнечное затмение 2 октября – очень мощное событие, которое принесет важные осознания и открытия.

Ретроградный Юпитер трансформационный Плутон будет способствовать важным решениям и самоанализу. Астрологические транзиты будут побуждать нас к творчеству и поиску себя.

Овен

В этом месяце вы можете чувствовать себя более капризным, чем обычно. С правящей планетой Марс в Раке вы будете испытывать свои ежедневные эмоции немного глубже. Проблемы могут достичь кульминации во время полнолуния 17 октября. Энергия полнолуния может разжечь определенную драму.

Телец

Выражайте свои желания и смело ищите вдохновения. Планета связи Меркурий движется через интенсивный Скорпион, позволяя воплощать то, чего вы действительно хотите прямо сейчас. Планета действия Марс также подчеркивает ваш 3-й дом общения и ума. Слова обладают силой. Важно быть честными, прежде всего, с собой.

Близнецы

Правящая планета Меркурий в первой половине месяца подчеркнет ваш 5-й дом романтики. У вас могут возникнуть романтические отношения, которые заставят испытывать подъем и головокружение от счастья. Позже в этом месяце Меркурий войдет в знак Скорпиона, переместив ваше внимание на профессиональную жизнь.

Рак

Поскольку планета действия Марс двигается через ваш знак, в октябре вы почувствуете поток энергии и силы. Этот избыток энергии будет полезен во время затемнения 2 октября, когда вам может понадобиться несколько содержательных разговоров с близкими людьми, а также во время полнолуния в Овне 17 октября, что может повлечь за собой определенную драму. Найдите время, чтобы расслабиться и отдохнуть.

Лев

Вы будете очень ценить время, проведенное с семьей. Планета действия Марс освещает ваш 12-й дом осознаний и трансформации. В сочетании с солнечным затмением в начале месяца это может заставить вас почувствовать большую склонность отойти от рабочих дел и уделить время родным. Моменты интроверсии могут вызвать у вас тревогу, но время, проведенное в семейном кругу, дает много возможностей развития.

Дева

Правящая планета Меркурий подчеркнет 2-й дом денег и работы. Особенно при солнечном затмении 2 октября вы можете найти новые способы заработать на жизнь. Позже в этом месяце ваше внимание переместится на ваши близкие отношения, поскольку полнолуние освещает ваш 8-й дом интимности и партнерства.

Весы

Поскольку солнечное затмение 2 октября произойдет в вашем знаке, вы можете ожидать переломных моментов в жизни. Это время новых начинаний отмечено Венерой, двигающейся через Скорпиона. Не удивляйтесь, если вы почувствуете глубочайшее желание романтической связи. Любовь – источник энергии для вас, поэтому используйте ее, чтобы зарядиться в течение этого периода изменений.

Скорпион

Октябрь будет достаточно насыщенным. С вашей правящей планетой Марсом в эмоциональном Раке вы можете чувствовать себя чуть более ранимыми, чем обычно. К счастью, планета любви Венера и планета общения Меркурий обе находятся в вашем знаке в этом месяце, позволяя выразить свои эмоции. Астрологи советуют подумать об отдыхе и отпуске.

Стрелец

Этот месяц принесет понимание как вашего внутреннего мира, так и социального положения. Солнечное затмение 2 октября осветит ваш 11-й дом дружбы и социальной осведомленности, давая вам определенное представление об окружающих вас людях. Ваша правящая планета Юпитер также становится ретроградной 9 октября, побуждая к еще большему самоанализу.

Козерог

Октябрь будет продуктивным для вас в профессиональном плане. Солнечное затмение подчеркнет ваш 10-й дом карьеры и долгосрочных целей, вы можете обнаружить, что открываете новую главу своей профессиональной жизни. Этот период изменений дополнительно стимулируется Плутоном, идущим прямо в вашем знаке.

Водолей

Во время солнечного затмения наступит период вдохновения. В октябре вы также добьетесь успеха в своей профессиональной жизни, поскольку Венера подчеркивает ваш 10-й дом карьеры. Не сомневайтесь в своих силах и следуйте вдохновению и интуиции, даже если люди не всегда понимают вас.

Рыбы

Это отличное время для вас, чтобы развивать свой богатый внутренний мир. Солнечное затмение в начале месяца побуждает подумать о том, чего вы действительно хотите. Кроме того, с Меркурием, Марсом и Венерой в других водных знаках вы научитесь доверять своим эмоциям и разрешать им управлять вами.

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