Кто погрузится в водоворот любви: китайский гороскоп до конца недели

Любовь мы часто ищем где-то рядом с собой, но что если она скрывается за пределами вашей привычной среды? Гексаграмма любви И-Цзин на этой неделе: Земля над Землей (№2) сменяется Водой над Небом (№5) и призывает нас проявлять терпение в любви.

Астрологи утверждают, что это принесет самую большую удачу представителям пяти знаков китайского зодиака. Им рекомендуется сосредоточиться на себе и сделать свою повседневную жизнь максимально счастливой в первую очередь для себя. И это привлечет к вам человека, которого вы так искали всю жизнь, или углубит существующие отношения. Читайте этот гороскоп дальше, чтобы узнать, попал ли в этот список ваш знак.

Кролик

Успех в любви на этой неделе зависит от того, чему вы больше всего преданы. Если вы одиноки, вам рекомендуется следовать своему сердцу и не соглашаться с тем, что вам не подходит. Выбирайте себя и того, кто видит в вас личность, хочет узнать вас поглубже. И наоборот – бегите от тех, кто пробуждает в вас тревогу или играет вашими чувствами.

Если вы находитесь в отношениях, ваш успех в любви будет зависеть от вашей дружбы с теми, кто все еще одинок. Это могут быть знакомые, хорошие друзья или даже брат или сестра. Будьте внимательны, когда разговариваете с ними о любви или связанных темах. Не задевайте чувства своего собеседника, и вы получите подсказку, как вывести ваши отношения с партнером на новый уровень.

Лошадь

Ваш успех в любви на этой неделе зависит только от людей из вашего круга общения, с которыми вы не связаны романтическими отношениями. Если вы одиноки, держитесь подальше от тех, кто пытается повлиять на вашу личную жизнь негативом или токсичностью. Если кто-то пытается снизить вашу самооценку, убедить вас, что вы недостаточно хороши, это человек, от которого следует дистанцироваться. Общение с такими людьми лишит вас удачи и в любви.

Представителям знака, которые находятся в отношениях, рекомендуется доверять своей интуиции и откровенно сообщать о своих чувствах партнеру. Не позволяйте никому обременять вас домашними делами и обязанностями из-за устаревших взглядов или гендерных предубеждений. Мягко но уверенно двигайтесь к равноправию с партнером и вы научитесь поддерживать друг друга.

Тигр

Вам нужно понять, действительно ли вы хотите иметь романтические отношения или нет. Если вы одиноки, вам следует поработать над душевными ранами, которые вам нанесли прошлые отношения. Таким образом вы расчистите путь к настоящей любви, а также не позволите себе саботировать свои чувства из-за страха снова испытать боль.

Если вы находитесь в отношениях, на этой неделе вам очень повезет в любви. Сейчас самое время строить веселые планы со своим партнером, будь то домашняя вечеринка, поездка на выходные, отпуск в райском уголке или даже ремонт в вашем любовном гнездышке. Совместная деятельность доставит вам радость и счастье. На этом пути вы получите неожиданные сюрпризы.

Свинья

Одиноким представителям знака предлагается на этой неделе быть откровенными с собой, чтобы понять, чего вы хотите от любви и романтики. Ведите дневник или проговаривайте мысли вслух, метод не важен. Важно то, что вы выражаете себя. Это может выглядеть как магия, но такой подход работает.

Тем же, кто находится в отношениях, рекомендуется уделять время себе, даже если вы тратите много времени на общение со своей второй половинкой, детьми и семьей. Правильный баланс между временем, проведенным в одиночестве и временем, проведенным с близкими – вот залог вашего личного счастья, которым вы сможете поделиться с близкими.

Коза

Признайте свою подлинную ценность и не позволяйте другим говорить, что вы не достойны того, чего хотите – и так вы привлечете в свою жизнь любовь. Если кто-то пытается измерить вашу ценность, независимо от того, высокую ли он выставляет оценку или низкую, воспринимайте это как красный флаг. В конце концов, любовь – это познавать человека, который с вами, и любить его за все уникальные качества, которые делают его таким, какой он есть.

Если вы в отношениях, на этой неделе судьба готовит вам лучший романтический опыт со своей второй половинкой. Обнимайте друг друга и делайте приятные вещи. Но не забывайте давать друг другу и пространство побыть одному. Пока вы позволяете своей эмоциональной стороне и творческому потенциалу управлять вами, вы будете соединяться сердцами друг с другом и сделаете ваши отношения еще глубже, чем они сейчас.

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