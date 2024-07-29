Кто получит значительную прибыль: гороскоп Таро на неделю для всех знаков

Можно не верить в предсказательную силу карт Таро, однако все равно извлекать из них немалую пользу. Метафорическое значение каждой карты может дать вам полезную подсказку, которая поможет в делах и понимании себя.

Именно поэтому тарологи составили гороскоп Таро на неделю с 29 июля для всех знаков зодиака. А также определили общую карту недели. Читайте дальше, чтобы узнать, что поможет вам легче пройти все испытания и добиться успеха в эти дни.

Карта недели: Туз Пентаклей

Вы принимаете новые возможности для расширения своих финансов, потому что картой недели для всех знаков является Туз Пентаклей. На этой неделе начало нового финансового проекта принесет отличные результаты. Это удачное время, чтобы начать искать новую работу, просить о повышении или просто начать подработку, которая может принести больше денег. Независимо от того, что вы делаете, вам следует улучшить свои отношения с деньгами. Верите или нет, деньги хотят быть в вашей жизни.

Овен: Отшельник

Вы хотите побыть в одиночестве? Карта Отшельника советует вам прислушиваться к своему внутреннему голосу и дистанцироваться от остальных. На этой неделе у вас есть все основания отменить свои планы и побаловать себя столь необходимым уединением и самоанализом. Подумайте о своей подлинной сущности, прежде чем ожидания других сформируют то, кем вы станете. Эта карта предлагает отстраниться от общества и принять уединение, так вы сможете обнаружить чистейшие истины. Примите красоту пребывания наедине с собой.

Телец: Туз Кубков

На этой неделе вы принимаете положительный взгляд на жизнь. Туз Кубков указывает на свежий старт, наполненный энтузиазмом для создания нового раздела в ваших отношениях и сердце. Дальнейшие события будут отмечены радостью, творчеством и сочувствиемм, поскольку ваши сокровенные желания вполне достижимы. Если вы в последнее время чувствовали себя одиноко и растерянно, сейчас самое время открыть свое сердце и обрести веру. История любви вот-вот начнется, пишете ли вы ее сами или с кем-то еще.

Близнецы: Маг

Независимо от того, что вы ищете – работу, романтические отношения или дополнительный заработок – сейчас действуйте без колебаний. На этой неделе вы используете весь свой потенциал и все инструменты в своем арсенале. Карта Маг означает, что у вас есть все необходимое для достижения своих желаний, и сейчас идеальное время, чтобы проявить себя. Используйте свою внутреннюю магию и убедитесь, что она отвечает вашим целям. Сейчас предела нет. У вас есть сила, чтобы все произошло, так что действуйте.

Рак: Влюбленные

На этой неделе вы соедините усилия с чем-нибудь или кем-то. Карта Влюбленные является развилкой на дороге и знаком о решении, которое необходимо принять. Возможно, вы выбираете, встречаться с кем-то или соединиться с кем-то. Вы можете долго взвешивать все "за" и "против" между двумя разными вариантами. В любом случае вы должны знать, что в этой ситуации невозможно сделать всех счастливыми. Единственный способ почувствовать правильность своего решения – довериться своему сердцу. Не позволяйте страху сдерживать вас или омрачать вашу перспективу.

Лев: Дурак

Эта неделя знаменует начало увлекательного и непредсказуемого путешествия. Дурак – авантюрист, исследующий неизвестное, не боясь последствий, которые его постигают. Если вы думали попробовать что-нибудь совершенно новое, это ваш сигнал сделать решительный шаг. Тем не менее шаг в неизвестность может пугать, и часто проще оставаться в зоне комфорта, а не отклоняться от знакомого. Однако подлинный рост и удовольствие находятся за пределами этой зоны. Отложите путеводитель и совершите скачок веры.

Дева: Башня

Разрушение может произойти без причины или предупреждения и задеть всех вокруг. Тем не менее, такое разрушение может проложить путь для самых прекрасных новых начал. Как бы усердно вы ни работали и ни делали все по инструкции, все может пойти совсем не так, как планировалось. На этой неделе могут произойти неожиданные события, полностью нарушающие тщательно спланированные аспекты вашей жизни. Если вы сейчас имеете дело с последствиями хаотичной ситуации, верьте, что это станет основой для будущих успехов.

Весы: Королева Жезлов

Вам не привыкать очаровывать людей своей харизмой. Но на этой неделе вы выводите свою коммуникабельность на новый уровень. Королева Жезлов указывает на то, что вы излучаете пламенную страсть, которая делает вас настоящим магнитом для внимания. Делая правильные шаги, вы можете притягивать к себе взгляды и очаровывать людей. Это идеальное время для взаимодействия с другими, создания новых отношений и присоединения к группе единомышленников.

Скорпион: Король Пентаклей

Вся ваша трудная работа наконец-то привела вас туда, где вы хотите быть. На этой неделе вы видите значительный прогресс с тех пор, как начали это путешествие. Вы открываете больше дверей для карьерного роста. Продолжайте сконцентрироваться на увеличении своего дохода и создании богатства, но помните, что "богатство" – это больше, чем цифра в вашей банковской выписке. Богатство – это любовь, дружба, стабильность и счастье. Защищая то, что для вас важнее всего, вы демонстрируете, почему вы заслуживаете того, что вы получаете.

Стрелец: Рыцарь Мечей

На этой неделе вы должны вспомнить, насколько вы крутая личность. Вы можете попасть в цель с первой попытки или дать остроумный ответ тому, кто не знает, о чем говорит. Снимайте с себя все наносное и вы начнете преуспевать. Эта свежая волна вдохновения побуждает вас стремиться ко все большему, снова разжигая вашу мотивацию именно тогда, когда вы собирались сдаться. Не давайте ошибкам и неудачам сбить вас с пути. Позвольте им вдохновить вас.

Козерог: 3 Жезлов

Не каждое достижение кажется достойным празднования. Иногда успех может просто ощущаться как облегчение – сигнал о том, что вы можете расслабиться, потому что борьба окончена. Тем не менее, 3 Жезлов предполагает, что вы смакуете свою победу, какой бы незначительной она ни была. Постоянная работа без времени на то, чтобы насладиться своими достижениями, может только смутить вас. Почтение своих успехов мотивирует вас вернуться к работе и продолжать совершенствоваться. Сделайте что-нибудь, чтобы отметить усилия, которые пришлось приложить, чтобы что-то получить. Пусть даже совсем незначительное.

Водолей: Королева Мечей

Королева Мечей олицетворяет острое восприятие и интуицию, особенно когда речь идет об информации, выпадающей из виду. Ее интеллектуальная зрелость позволяет ей игнорировать эмоциональные колебания и мнения других. На этой неделе вам, возможно, придется принять важное решение и эта карта призывает вас положиться на свои собственные соображения, чтобы тщательно оценить ситуацию, прежде чем действовать. Ваш большой опыт и проницательность позволяют говорить авторитетно, без неуверенности. На этой неделе вы учитесь общаться уверенно и прямо.

Рыбы: 10 Мечей

Эта неделя знаменует конец длинного, тяжелого пути, но он также приведет вас к непростому осознанию. Десятка Мечей предполагает, что вы можете быть истощены постоянными проблемами, заставившими вас чувствовать себя удрученно. Несмотря на всю драму, есть и положительная сторона. Эта карта означает глубокую глубокую трансформацию, которая освобождает вас от прошлого. Если вы недавно достигли самой низкой точки, пора отпустить любые сожаления, которые у вас могут быть, и дать делам завершиться естественным образом.

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