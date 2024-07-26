Кто такие минусники? История введения в СССР древнейшей формы наказания
СССР – страна политического террора. Кроме традиционных методов – физического уничтожения, лишения свободы, ссылки – практиковалась и так называемая географическая изоляция. Граждан, признанных властью "социально ненадежными", высылали из домов и запрещали жить в определенных местностях, условно названных "режимными".
"Режимным" был в том числе Киев и 50 км зона вокруг города. Издание "Радио Свобода" рассказало, кто такие "минусники" и почему в СССР ввели эту форму наказания.
Кто такие "минусники"
Большевистский режим прибегал к целевой "санации" определенных территорий. Само понятие "минусник" возникло в среде репрессированных и использовалось в бытовом общении. В настоящее время этот термин можно увидеть в художественной литературе, мемуарах или публицистике.
"Минусники" – это люди, которых заставляли уехать с определенной территории. Они подписывали документ о запрете на проживание в определенных местностях.
Такое наказание часто имели "политически неблагонадежные лица", а возникло оно в ходе осуществления раскулачивания, введения паспортной системы, "очистки пограничной полосы" и т.д.
Уже с 1917 года большевики издали декрет о революционных трибуналах с новым видом наказания – изгнание из столиц выступавших против нового режима.
В 1922-1924 годах вышел ряд директив, которыми впервые определили "географический минус" – Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Одесса, Ростов-на-Дону), в народе названный "минус 6".
В 1930—1940 границы режимных территорий значительно расширились.
Кто был "минусником"
"Минусниками" сразу становились:
- представители буржуазии, интеллигенция, предприниматели, церковные деятели;
- лица, наказанные так называемым географическим минусом (существовали специальные комиссии по ссылке, например, при НКВД/ГПУ);
- украинские крестьяне, изгнанные в процессе коллективизации;
- "ненадежные" граждане, изгнанные с территорий, где вводилась паспортная система;
- представители отдельных "подозрительных" национальностей с приграничных территорий;
- жены, дети, родные "врагов народа";
- жители мероприятия Украины, которым запрещали возвращаться домой после увольнения из спецпоселений ГУЛАГа;
- политзаключенные ГУЛАГа;
- советские военнопленные.
Режимные территории
Советские власти установили перечень местностей, где "минусникам" запрещалось проживать.
В мае 1953 г. официально существовало уже 340 режимных городов и местностей. Режимной была 50-километровая зона вокруг крупнейших городов: Киева, Харькова, Одессы, Днепра. Иногда могла устанавливаться и 100 км зона.
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