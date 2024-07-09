Кто такой руфер и как заменить слово украинским

В украинском языке регулярно появляются новые слова. Некоторые из них описывают новейшие явления, технологии, а некоторые заимствованы из других языков.

Сейчас украинцы используют немало англицизмов. Поэтому OBOZ.UA рассказывает об одном из них, который можно заменить несколькими полностью украинскими эквивалентами.

Каждый украинец ежедневно окружают слова иноязычного происхождения. Некоторые из них популярны и понятны абсолютно всем, например, офер, хакер, митинг, дедлайн, тимбилдинг и т.д. Однако есть и более редкостные, о значении которых знают не все, например, руфер.

Руфер – это человек, занимающийся покорением высотных зданий, мостов, башен, антенн и других высоких сооружений для получения адреналина. Их деятельность часто связана с риском и нарушением правил безопасности, ведь они не используют специальное оборудование или средства защиты.

Этот термин произошел от английского слова roof крыша, кровля. Ввиду этого можно образовать и более украинизированные названия для этого вида деятельности.

Самые популярные варианты перевода

Дахолаз

Это слово сочетает в себе термины "дах" и "лазити", что четко описывает сущность деятельности руферов.

Верхолаз

Аналогичное словообразование, как и в предыдущем варианте, но вместо слова "дах" использовано слово "вверх".

Стріхолаз

Еще один интересный вариант – "стріхолаз". Он сочетает в себе слова "стріха" – название соломенной крыши и "лазити".

Однако помимо этих, в сети также предлагают менее популярные варианты:

Стріхохід;

Дахар;

Гуляйдах;

Кришолаз;

Дахівник;

Надахушник;

Ризиковис и т.д.

Итак, выберите одно или несколько из этих слов и используйте в своей речи, чтобы обогатить и украинизировать ее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что такое "чарунка". Значения этого слова знают единицы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.