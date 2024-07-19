Куда разрешен проезд? Задания на знание ПДД

Правила дорожного движения – основа безопасности на дорогах для всех. Они обеспечивают организованное и предполагаемое поведение и транспортных средств, и пешеходов.

В мире, где количество автомобилей постоянно растет, соблюдение ПДД становится все более важным для предотвращения ДТП. Недавно в сети появилась запутанная задача, которая проверит, не создадите ли вы опасность по незнанию знаков.

Куда разрешено двигаться водителю белого автомобиля?

А. По траекториям 1, 3, 4;

Б. По траекториям 2,3,4;

В. По траекториям 3,4;

Г. По всем траекториям.

Перекресток – это места, где пересекаются несколько транспортных потоков, поэтому водители должны принимать быстрые и правильные решения. А чтобы быть в состоянии это сделать, нужно досконально знать все правила и дорожные знаки.

На изображении из задания можно увидеть довольно нестандартный перекресток. Чтобы понять, как правильно его проехать, нужно обратить внимание на знак 2.3.

Он предоставляет право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков, то есть таких, где нет ни светофоров, ни регулировщиков. В связи с этим водитель может беспрепятственно двигаться прямо и поворачивать по траектории номер 2.

Теперь посмотрите в знак 5.7.1.

Он указывает направление движения на перекрестной дороге, если на ней организовано одностороннее движение. То есть водитель белого авто может повернуть направо по траектории 4, поскольку именно туда указывает стрелка.

Однако он не имеет права поворачивать налево, по траектории номер 1, поскольку в таком случае окажется на дороге с односторонним движением и будет двигаться в неправильном направлении.

Кроме того, на дороге номер 1 установлен знак 3.21.

Он запрещает въезд всех транспортных средств, в том числе с целью предотвращения встречного движения транспортных средств на участках дорог с односторонним движением.

Правильный ответ

Поскольку водитель не может повернуть налево на дорогу с односторонним движением, но может ехать по всем другим направлениям, правильный ответ Б. Разрешенные траектории – 2, 3, 4.

Ранее OBOZ.UA публиковал не менее интересную задачу о том, кто виноват в ДТП с грузовиком.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.