Луна в Раке приведет к сильным эмоциям: гороскоп для всех знаков зодиака на 7 июня

Луна перейдет с изменчивого знака Близнецов в эмоциональный знак Рака. Это период важных осознаний и судьбоносных решений. Рак приносит обострение эмоций. Следует доверять интуиции и делать выбор, ориентируясь на голос сердца.

Согласно прогнозу, для воздушных и водных знаков это отличное время для обработки и высвобождения любых негативных эмоций. Для земных и огненных знаков понимание своих целей и планирование их достижения может начаться в эту пятницу.

Овен

Следите за своим вспыльчивым нравом. Вы можете чувствовать себя более эмоциональными и уязвимыми, чем обычно. Угнетенные эмоции могут всплыть на поверхность, что в конечном итоге поможет вам почувствовать себя свободнее в долгосрочной перспективе. Это время, чтобы позаботиться о своем общем самочувствии.

Телец

Прислушайтесь к себе. В ближайшие несколько дней ваша интуиция усилится, что может сподвигнуть вас изменить некоторые цели. Вы можете удачно использовать информацию, полученную из недавнего опыта, и осознать важные вещи.

Близнецы

Это время для самопознания. В течение нескольких дней Луна в Раке создает возможности для роста. Самоанализ и размышления помогут вам более четко прислушиваться к мудрости своего внутреннего голоса. Вы можете избавиться от неуверенности или синдрома самозванца, что препятствует карьерному и личностному росту.

Рак

Вы получите заряд энергии. Этот астрологический транзит укрепит вашу веру, чтобы помочь уверенно двигаться к своей цели. Вы можете ощущать себя более связанными со своей личной миссией. Даже если вы не совсем уверены, каким будет это путешествие, вы можете почувствовать внутреннюю необходимость перемен.

Лев

Вы можете отпустить прошлое и подготовить свое сердце к прекрасному будущему. Вы будете склонны провести некоторое время, наслаждаясь простыми удовольствиями и забыв обо всех обязательствах. Ваша интуиция поможет принимать решения, соответствующие вашему пути, в то же время давая уверенность, что вы сможете добиться невозможного.

Дева

Ваши сны могут быть очень яркими с Луной в Раке, и вы даже можете получить важное сообщение от вселенной. Оно будет иметь смысл, только если вы сможете его расшифровать.

Весы

Придется обратить внимание на работу и обязанности. Луна, входящая в Рак, делает пятницу прекрасным днем, чтобы наблюдать, как общественные или семейные условия влияют на ваши карьерные шаги. Определенные внешние ожидания не способствуют вашему развитию. Вы задумаетесь о том, чем на самом деле хотели бы заниматься в жизни и какая работа приносит вам деньги и удовольствие.

Скорпион

Имея значимые цели, вы почувствуете еще большее сосредоточение. Деньги не имеют для вас значения, если они не дают ощущения влияния и уверенности. Пора определить, как для вас выглядит целенаправленная жизнь и как ваш текущий выбор согласуется с вашими ценностями.

Стрелец

Луна в Раке и его гармоничный транзит с Марсом проявят вашу сентиментальную натуру. Рассмотрите текущий выбор. Какие решения приближают вас к основной цели? Это хорошее время, чтобы подумать о том, как мышление влияет на вас и помогает увидеть разные возможности, которые могут повысить уровень успеха.

Козерог

Луна напротив вашего знака – это время для изменений, которые могут показаться разрушительными из-за влияния Марса. Используйте это напряжение между Луной и Марсом себе на пользу. Пятница – прекрасный день, чтобы преодолеть некоторые убеждения, которые действительно не помогают вашему росту.

Водолей

Луна вошла в Рак, в ваш сектор здоровья, открывая путь для выходных, полных ухода за собой. Позаботьтесь об эмоциональном и физическом здоровье. Вы также можете иметь более глубокое понимание того, какие отвлекающие факторы следует устранить, чтобы ускорить карьерный рост.

Рыбы

Связь Марса с Луной будет для вас непростой. Не требуйте от себя слишком многого. Подарите себе покой и уют. Вы можете быть несколько уязвимее в своих отношениях, что может усилить чувство близости, к которому вы стремитесь. Вы будете размышлять, кому стоит доверять.

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