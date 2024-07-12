Любовь здесь ни при чем: почему в СССР играли ранние свадьбы

Свадьба всегда становилась важным событием в жизни каждого человека. Она свидетельствовала о любви и готовности строить крепкую семью, но так было не всегда.

В СССР свадьба была не столько личным событием, сколько социально значимым актом. Об этом более подробно рассказал белорусский блоггер и исследователь союза Максим Мирович.

Сегодня молодые люди могут годами встречаться и жить без официальной регистрации отношений. Это считается вполне обычным и даже комфортным явлением. В целом брак в современном мире не дает почти никаких привилегий, особенно если пара не планирует заводить детей, но в Советском союзе ситуация была иной.

Привилегии для супружеских пар

В СССР брак был скорее необходимостью, чем желанием, ведь некоторые блага могла получить только так называемая ячейка общества. Официальным семейным парам было, к примеру, гораздо проще получить "бесплатную" квартиру, ведь считалось, что они уже создали прочную основу для развития государства. В то же время, одинокие люди могли рассчитывать только на небольшую комнату в общежитии или коммуналке в лучшем случае.

Кроме того, у человека, не имеющего официально зарегистрированных отношений, часто возникали проблемы с трудоустройством, ему было гораздо сложнее взять разрешение на выезд за границу, а также неженатую пару не могли заселить в один гостиничный номер.

Общественное осуждение

Во времена СССР в целом глубоко осуждались проявления любви. Интимных отношений там вообще якобы не было, поэтому неудивительно, что на пару, не регистрирующую брак, смотрели с осуждением и недоверием.

Больше всего страдали женщины, которых могли называть работницами социально безответственных профессий из-за любого общения с противоположным полом. А если незамужняя женщина беременела и приходила к гинекологу, то это, как правило, заканчивалось постановкой к сведению родителей, большим скандалом и принудительной женитьбой.

Тоесть в целом жизнь в СССР была устроена так, что быть женатым человеком было гораздо проще и спокойнее. Поэтому неудивительно, почему так много пар спешили и регистрировали свои отношения как можно раньше. Конечно, среди таких случаев встречались и пары, которые действительно хотели жениться из-за любви, но статистика разводов в СССР свидетельствует о том, что их было очень мало.

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