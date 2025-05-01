Нумерологи разных стран мира обсуждают необычные сочетания чисел в датах мая 2025 года, а именно большое количество пятерок. Что же хочет сообщить нам Вселенная посредством чисел?

Числа мая включают в себя 65 пятерок. Сумма цифр числа 65 равна 11. Число 11 в числовых языках разных религий мира и мистических учений означает "экзамен". А также "архив и зеркало Универсума". Это означает, что человечество ждут экзамены – сможем ли найти выход из сложных ситуаций, или нет. В любом случае это означает перелом в судьбе человечества, который проявится в течение мая 2025 года.

Две последние цифры нумерации года – 25, это фактически 5х5 (пять раз по пять). В числовых языках число 25 имеет значение "исцеление". Во всех обрядах на исцеление есть 25 элементов (25 мантр, молитв или заговоров, 25 свечей, 25 ароматических палочек, 25 целебных трав, 25 минут медитации и т.д.). То число 25 также считается переломом между болезнью и исцелением.

Что значит пятерка в мистических учениях? Проявление божественного в человеке. Так, христиане считали пентаграмму священным символом, воспроизводящим пять арамейских букв имени "Иисус" и пять его ран. Для индуистов Шри Панча Таттва тоже является проявлением божественной любви. Через пятьсот лет после воплощения Радхи и Кришны на земле воплотилась любовь между ними – Шри Чайтанья Магапрабгу, который, в свою очередь, через пятьсот лет воплотился как пять святых, имена которых образуют мантру "Золотая Аватара" (Шри Панча Таттва).

Кроме того, во многих мистических учениях Востока пентаграмма символизирует взаимодействие стихий природы. Высший Дух создает стихию "Воздух", которая приливает капли дождя ("Вода"), Вода рождает чистый эфирный "Огонь", эфирный "Огонь" становится материальным и образует пепел – "Земля", на земле начинают расти растения, появляются животные и люди (т.е. Жизнь). Кроме того, пятерку уважали и древние славяне, и кельты. Да и вообще, разные культы по всему миру.

Но больше всего пятерку используют мистические течения, которые поклоняются Богине Плодородия, Великой Матери и другим воплощениям Женской Энергии Абсолюта. Древнейшее обрядовое применение числа пять зафиксировано именно в культах Великой Матери. А самое древнее значение числа "5" – "энергия".

Пятью энергиями Великая Мать защищает своих детей. Когда ее энергии начинают действовать в Небе, на Земле и в Подземном мире, мы получаем сочетание 555, что означает защиту в трех мирах. Это значение числа 555 перешло и в некоторые современные религии, где число 555 означает "Ангел-Хранитель" или "Ангелы-Хранители".

В мае 2025 года будет три даты, содержащие три пятерки: это 5.05.2025, 15.05.2025, 25.05.2025. То есть в эти даты будут очень удачные все медитации на получение чистой природной энергии, силы и усиления связей со своими Ангелами-Хранителями.

Кроме того, сумма цифр даты 5.05.2025 равна 19, даты 15.05.2025 равна 20, даты 25.05.2025 равна 21. Итого 19+20+21= 60. А 60 это пять раз по 12. По давним мифам, для того чтобы вернуть к жизни богов и богинь, или людей, потерявших жизненную силу, их сбрызгивали чистой водой 60 раз. Поэтому, заключаем – в эти три даты мая будут очень эффективными обряды на усиление силы и здоровья в виде сбрызгивания чистой водой 60 раз.

Наше коллективное бессознательное помнит все древние мифы, и когда мы задействуем их элементы, это приводит в движение силы Природы в нужном направлении.

Этот май будет переломным, должен изменить течение всех мировых событий. Будем уверены в своей силе и она изменит мир.