Меган Фокс дала новую жизнь трендовому французскому маникюру: фото звезды

Меган Фокс – настоящая законодательница трендов. Кроме экспериментов с волосами и тестирования новых образов макияжа, селебрити проявляет творчество и в маникюре. 38-летняя актриса показала смелую интерпретацию классического французского маникюра.

Модные эксперты уже назвали этот маникюр "френч Меган Фокс". О новом образе звезды и трендах летнего нейл-арта рассказало издание New Beauty.

В сети продемонстрировали новое осмысление классического французского маникюра. В традиционном варианте кончик обычно значительно короче основания ногтя.

Меган Фокс задала новые тренды, выбрав длинный, крепкий белый кончик и короткое основание. Нейл-мастер добавил изогнутые кончики и подчеркнул длинные ногти драгоценными камнями для блеска.

Фокс не единственный, кто переосмыслил французский маникюр. Бесчисленное количество знаменитостей предпочитают вневременное дизайн – феномен, который сам по себе превратился в тренд.

"Классический французский маникюр всегда будет оставаться нейтральным вариантом, но популярный стиль продолжает развиваться благодаря разнообразным способам дополнить стандартный вид", – отметила известная мастерица по маникюру Джули Кандалек.

Недавно Кайли Дженнер представила пастельно-желтый французский маникюр с ногтями, украшенными милыми насекомыми. Нейл-арт был воплощен известной мастерицей по маникюру Золой Ганзоригт.

Дженнер продемонстрировала ногти средней длины миндалевидной формы. Разноцветный французский маникюр она дополнила маленьким жуком. Как вариант, можно выбрать пчелу, божью коровку и даже бабочку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Кендалл Дженнер зажгла трендовый маникюр в необычных тонах. Яркий нейл-арт уходит в прошлое, на смену ему приходят нежные пастельные оттенки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.