Метаданные или мета-данные: как правильно писать на украинском

Технологии в современном мире развиваются невероятно стремительно. Неудивительно, что так же быстро на украинском языке появляются новые термины и понятия.

В написании некоторых из них большинство людей до сих пор сомневаются. Поэтому Correctarium поделился информацией о том, как правильно писать, "метадані" или "мета-дані".

Технологический прогресс и глобализация способствуют постоянному обогащению украинского языка новыми терминами, часто заимствованными из других языков. Важно не только интегрировать новейшие слова в свою речь, но и делать это корректно, учитывая грамматические правила и нормы украинского языка.

Часть слова мета- происходит от греческого слова "μετά" (meta), что означает "после", "за", "свыше". В разных контекстах он может принимать разные значения.

Метадані чи мета-дані

Одним из наиболее распространенных терминов с префиксоидом "мета-" являются метаданные. Это дополнительная информация, описывающая некоторые данные. Например, метаданные о текстовом файле могут включать информацию об авторе, дату создания, размер файла и ключевые слова.

Дефис в украинском языке обычно используется для разграничения частей сложного слова или когда части слова имеют равноправное значение. К примеру, "прем’єр-міністр" или "темно-зелений колір".

Однако мета – это уже давно усвоенный украинским языком префиксоид, поэтому все слова с ним нужно писать вместе. Например, "метадані, метамова, метафізика, метавсесвіт" и т.д.

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